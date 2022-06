The Last of Us: Part I – 80 EUR sind ein unverschämter Preis für ein altes Spiel

Im September kann man sich noch einmal in das original The Last of Us von Naughty Dog stürzen, das als Remake für PlayStation 5 erscheint. Was Sony hier allerdings schon wieder für Preise aufruft, ist an Unverschämtheit kaum zu überbieten.

Zwar rechtfertigt man die inzwischen zweite Neuauflage damit, dass das Spiel von Grund auf neu entwickelt wurde und Bereiche wie Grafik, Charaktermodelle, Animationen, Schauplätze, KI, eine optimierte Erkundung und das Kampfsystem überarbeitet wurden, aber rechtfertigt das alles, um hierfür stolze 80 EUR zu verlangen, als wäre es eine brandneue Produktion? Wohl kaum!

Immerhin ist das Grundgerüst, sprich die Story, die Locations usw. alles vorhanden, in die kaum zusätzliche Entwicklungszeit geflossen sein dürfte. Löblich sind natürlich die Accessibility-Features, die man aus The Last of Us Part II übernommen hat, aber auch diese dürfte kaum in Bezug auf Aufwand ins Gewicht fallen.

Wie kommt man also auf solche Preise, für ein Spiel, das ursprünglich schon 2013 für PS3 erschienen ist?

User finden Preise zu hoch

Darin sind sich auch viele User einig, die den Preis von 80 EUR, bzw. 90 EUR für die Digital Deluxe Edition für völlig überzogen halten.

Auf Reddit kann man dazu unter anderem folgendes lesen:

„Für 70 US-Dollar ist es für mich jedoch kein Day One Kauf, wenn man bedenkt, dass es für mich keine wirklich neue Erfahrung ist. Ich werde auf einen guten Preisverfall warten, vielleicht Teil 2 noch einmal spielen, wenn es mich juckt.“ „Sieht gut aus, aber als ob ich 70 Dollar für eine Story bezahlen würde, die ich bereits kenne“ „70 Dollar sind zu viel, selbst wenn der Dualsense nicht von dieser Welt wäre.“ „70 Dollar für Teil 1? Ich kaufe häufig Spiele zum vollen Preis, aber das ist das erste Mal, dass ich es nicht tue. Ich werde auf jeden Fall auf einen Sale warten, obwohl ich so aufgeregt bin.“ Reddit

Interessant dazu sind vor allem die Spekulationen kurz nach dem Leak, die den Preis für das Remake bei maximal 20 US-Dollar vermutet haben. Da haben sie die Rechnung definitiv nicht mit Sony gemacht.

Dass es auch anders geht, hat jüngst erst Rockstar Games mit GTA V bewiesen, das ziemlich vergleichbar mit The Last of Us ist. Auch das Spiel, das technisch sogar viel aufwendiger ist, erschien nun in seiner dritten Generation, wurde zunächst aber für einen überaus fairen Preis von nur 10 EUR verkauft, und selbst nach diesem Angebotspreis ist es noch immer erheblich günstiger.

Sonys offensichtliche Raffgier schlägt hier also mal wieder voll durch, die sich bereits zum Start der PS5 damit profiliert haben, umgehend 80 EUR für neue Spiele zu verlangen, denen einige Publisher anschließend gefolgt sind.