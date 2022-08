The Last of Us: Part I – Dann könnt ihr mit dem Review rechnen und kurzer Teaser

The Last of Us: Part I erscheint am 2. September für PS5. Das Remake des ursprünglichen PS3-Hits wird voller Vorfreude erwartet, in kurzen Ausschnitten und Trailern hatte Entwickler Naughty Dog eindrucksvoll die grafischen Verbesserungen im Vergleich zum Remaster für PS4 präsentiert. Wie gut das Spiel dann letztendlich läuft und ob die Verbesserungen den hohen Kaufpreis rechtfertigen erfahrt ihr dann in unserer Review.

Wir haben unseren Code nämlich schon erhalten und können das Spiel ausgiebig für euch testen. Das Embargo fällt dann zwei Tage vor dem Release. Am 31. August um 17 Uhr deutscher Zeit dürfen die Eindrücke geschildert und besprochen werden. Bis dahin solltet ihr also mindestens warten, wenn ihr euch überlegt, das Spiel zu kaufen.

The Last of Us: Part I – Das ist der Start-Screen

Wir dürfen euch zwar noch keine Gameplay-Inhalte aus The Last of Us: Part I präsentieren, aber immerhin können wir euch den Titel-Bildschirm zeigen, der euch vor dem Start in euer Abenteuer angezeigt wird:

Klar, das ist nicht viel, sorgt aber vielleicht für ein bisschen mehr Vorfreude bei euch. Das Remake wurde komplett neu gebaut. Ihr könnt euch also auf grafische Verbesserungen, stärkere Performance und eine überarbeitete Gameplay-Erfahrung einstellen. Besonders die Beleuchtung, die Animationen und Gesichter sehen auf ersten Bildern und in Videos deutlich besser und stimmiger aus. Auch die neuen Möglichkeiten des DualSense Wireless-Controller werden voll ausgenutzt. So sollen Untergründe und Waffen spürbar gemacht werden, was der Immersion zu gute kommen dürfte. Zu guter Letzt gehört auch der DLC Left Behind zum gelieferten Paket.

Das klingt alles sehr gut, einzig die Preispolitik von Sony stößt erneut vielen Sauer auf. Immerhin erscheint The Last of Us nun schon für die dritte Konsole und auch wenn es sich um ein umfangreiches Remake handelt, hätten sich Spieler, die schon die Versionen für PS3 und PS4 besitzen, zumindest einen Rabatt auf das Spiel gewünscht. Den gibt es allerdings nicht, es werden die vollen 79,99€ verlangt. Knapp 80 Euro für ein Spiel, das man vielleicht schon einmal gespielt hat, könnte für viele zu teuer sein. Wer The Last of Us aber noch nie gespielt hat, dürfte hier die ultimative Version bekommen und sollte zugreifen.