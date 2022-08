The Last of Us Part I – Firefly Edition wohl auch in Europa geplant

Naughty Dog und Sony planen weiterhin den Release der Firefly Edition zu The Last of Us Part I auch in Europa, nachdem diese in Rekordzeit in den USA ausverkauft war.

Während man dort zum Release in der nächsten Woche bereits weitere Einheiten bereitstellen möchte, arbeitet man für Europa entsprechende Pläne noch aus. Auf Twitter heißt es in einem kurzen Statement:

„EU-Fans, wir arbeiten mit unseren Partnern bei SIE zusammen und hoffen, bald ein Update zu unserem Angebot veröffentlichen zu können.“

EU fans, we're working with our partners at SIE, and hope to provide an update on what we can offer soon. — Naughty Dog (@Naughty_Dog) August 26, 2022

Die Firefly Edition, die es exklusiv bei PlayStation Direct gab, umfasst alle digitalen Items der Deluxe Edition, sowie ein Steelbook und die The Last of Us: American Dreams Comics #1 bis #4. Vorbesteller erhalten außerdem einen Bonus in Form von Supplements und Weapon Parts.

In The Last of Us Part I begleiten Spieler den vom Schicksal gehärteten Joel und die toughe Teenagerin Ellie auf eine gnadenlose Reise durch die Ruinen der postapokalyptischen und von Bürgerkrieg zerrütteten USA. Zwanzig Jahre nach dem Ausbruch einer gefährlichen Pilzkrankheit macht sich das ungewöhnliche Gespann auf die Suche nach einem Gegenmittel für die Pilzsporen, die die Bevölkerung in geistlose Kannibalen verwandeln.

The Last of Us Part I erscheint am 02. September. Bereits zuvor, nämlich am 31. August, kann man sich auf die ersten Reviews zum Spiel freuen. Bis dahin gibt es hier noch einmal den offiziellen Launch Trailer.