The Last of Us Part I jetzt erhältlich & das Rebuilt-Kampfsystem im Detail

Sony und Naughy Dog haben das Remake zu The Last of Us Part I veröffentlicht, die hierzu ein weiteres Rebuilt Special zeigen.

The Last of Us Part I wurde von Grund auf neu entwickelt und bietet unter anderem verbesserte Grafik, Charaktermodelle, Animationen, Schauplätze, KI, optimiertes Erkunden und Kampfsystem sowie neue Spielmodi. Außerdem werden alle Accessibility-Features aus The Last of Us Part II inbegriffen sein. Das aktuelle Rebuilt-Special widmet sich insbesondere dem überarbeiten Kampfsystem, das trotz der Ambitionen in gewissen Situationen an seine Grenzen kam.

Hierzu erklärt Lead-Programmer John Bellomy:

„Viele der Änderungen am Kampfsystem lassen sich im Großen und Ganzen so beschreiben, dass wir etwas verwenden konnten, das wir [im Original] zusammenhacken mussten. Es gibt Sequenzen im Original, die vorgegeben sind und sich auf eine ganz bestimmte Art und Weise abspielen. Ein Beispiel dafür ist das Such- und Flankierungsverhalten der Feinde. Aufgrund der Einschränkungen der Hardware der PlayStation 3-Konsole konnten diese Verhaltensweisen die Umgebung nicht analysieren und sich entsprechend nicht anpassen.“

The Last of Us Part I

Diese wurde laut Bellomy nun echter gemacht, es gibt dynamischere Begegnungen und eine topografische Analyse mit Wegfindung, damit Dinge wie Schleichen und Hinterhalte in mehr Situationen funktionieren. Ferner wurde die Anzahl der aktiven gegnerischen KI in einer beliebigen Situation erhöht. Auf PlayStation 5 PlayStation 5 können nun bis zu 128 aktive NPCs gleichzeitig aktiv sein, was nicht heißt, dass man es mit so vielen Gegner auf einmal zu tun bekommt.

Ob das den hohen Preis für das Remake rechtfertigt, muss jeder für sich entscheiden. Zu diesem Schluss kommen wir auch in unserem Review, wonach das Remake ein Pflichtkauf für ganze neue Spieler ist, während der Rest durchaus auf einen Sale warten kann.

Wer aktuell günstig zugreifen möchte, sollte bei Media Markt vorbeischauen. Hier gibt es das Remake zusammen mit einem DualSense Controller für günstige 99 EUR.

The Last of Us Part I ist ab sofort erhältlich.