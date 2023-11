The Last of Us Part II: Native PS5-Version im PSN aufgetaucht

Sony und Naughty Dog arbeiten scheinbar weiterhin an einer nativen PS5-Version von The Last of Us Part II, die nun schon mehrfach erwähnt wurde. Ein Datenbankeintrag im PSN dürfte auf die baldige Ankündigung hinweisen.

Laut PlayStation Game Size wurde eine dedizierte PS5-Version des Survival-Adventures im PSN Backend hinterlegt, welche wie das Remake von The Last of Us die ultimative Version darstellen dürfte. Bisher wurde The Last of Us Part II lediglich an einigen Stellen für PS5 optimiert, ist im Grunde aber noch immer die PS4-Version.

Dass Naughty und Sony dieses Meisterwerk noch einmal auf die PS5 bringen wollen, darauf gab es schon mehrfach Hinweise. Zuletzt schrieb ein Artist in seinem Lebenslauf, dass er die Produktion von The Last of Us: Part I und The Last of Us 2: Remastered überwachen sollte. Auch der Komponist des Spiels, Gustavo Santaolalla, sprach irgendwann einmal von einer verbesserten Version von The Last of Us: Part II, die man damals der PS5 zuordnete.

Damit fügen sich die Gerüchte um The Last of Us Part II für PS5 immer mehr zusammen, zu dem jetzt noch lediglich die offizielle Ankündigung fehlt. Mit dieser wird in den kommenden Wochen gerechnet.

In unserem damaligen Review zu The Last of Us: Part II kamen wir zu dem Schluss:

„Das Bewährte noch besser, um es kurz auszudrücken. Das Komplettpaket ist stimmig, wenngleich eine straffere Erzählung und eine bessere Sidekick-Wahrnehmung noch besser gefallen hätte. In der Summe ist The Last of Us: Part II aber ein Meisterwerk, das in dieser Generation für sich steht und sie wohl auch wieder definieren wird.“

Das Remake von The Last of Us: Part I profitierte damals von noch mehr grafischen Details, verfeinerten Charaktermodellen, 3D Sound und den exklusiven PS5-Features wie haptisches Feedback und adaptive Trigger. Selbiges dürfte auch für The Last of Us: Part II zu erwarten sein.

Parallel hierzu starten Anfang des nächsten Jahres die Dreharbeiten zur Season 2 der HBO-Serie, die ebenfalls die Ereignisse aus Part II aufgreift.