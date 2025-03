The Last of Us Part II Remastered – No Return-Modus bekommt neue Karten und Charaktere

Die Nachricht, dass The Last of Us Part II Remastered endlich den PC erreicht, sorgt nicht nur bei Fans von Naughty Dog für Aufsehen, auch PS5-User profitieren von einem umfassenden Update. Am 3. April wird das Spiel über Steam und den Epic Games Store veröffentlicht, und es bringt jede Menge aufregender Neuerungen mit sich. Neben einer überarbeiteten Grafik und zahlreichen technischen Verbesserungen, können sich Spieler auf zwei neue spielbare Charaktere und vier frische Karten für den beliebten „No Return“-Modus freuen.

Neue Charaktere, neuer Spielspaß

Die PC-Version von The Last of Us Part II Remastered bietet Fans der Serie nicht nur eine technische Aufwertung, sondern auch neue Inhalte, die das Spielerlebnis bereichern. Besonders spannend sind die zwei neuen Charaktere, die dem „No Return“-Modus hinzugefügt wurden: Bill und Marlene aus dem ersten Teil der Reihe. Diese beiden Persönlichkeiten bringen frischen Wind in das Spiel und erweitern die taktischen Möglichkeiten.

Bill, der Überlebenskünstler, kämpft im „Schmuggler“-Stil und kann sich auf eine spezielle Pumpgun verlassen, die ihm den Vorteil verschafft, doppelte Belohnungen aus den „toten Drops“ zu erhalten. Besonders bemerkenswert ist, dass er dank seiner Stärken im Nahkampf kaum durch Angriffe zu stoppen ist, allerdings auf die Fähigkeit zum Ausweichen verzichten muss. Im Gegensatz dazu bringt Marlene ein riskanteres Spielgefühl mit sich. Mit ihrem Sturmgewehr und den „Alles oder Nichts“-Gambits fordert sie die Spieler heraus, ihre Spielweise und Entscheidungen zu überdenken.

Der No Return-Mode erhält neue Charaktere und Karten auf PS5

Vier neue Karten für den „No Return“-Modus

Neben den neuen Charakteren gibt es auch vier neue Karten, die den „No Return“-Modus noch abwechslungsreicher machen. Diese neuen Schauplätze entführen die Spieler an ikonische Orte, die ihnen aus der Kampagne von The Last of Us Part II bereits bekannt sind. Ob das beeindruckende „Overlook“ über den Dächern von Seattle oder das von Infizierten befallene Gebäude „Nest“ – jede Karte bietet einzigartige Herausforderungen und eröffnen neue taktische Möglichkeiten. Besonders interessant ist, dass jede Karte in der Vertikalität und Umgebung stark variiert, was das Gameplay dynamischer und strategischer macht.

4 neue Karten für den No Return-Modus

PC-Features: Vom High-End-PC bis zum Handheld

Die PC-Version wurde nicht nur grafisch aufpoliert, sondern auch speziell optimiert, um auf unterschiedlichster Hardware zu glänzen. Mit Unterstützung für Nvidia DLSS 3 und AMD FSR 4, sowie DirectStorage für schnellere Ladezeiten, bietet die Remastered-Version eine flüssige und immersive Erfahrung. Für die visuelle Darstellung stehen viele Anpassungsmöglichkeiten zur Verfügung, von der Texturqualität bis hin zu LOD-Distanzbereichen, was eine perfekte Balance zwischen Qualität und Leistung ermöglicht – sowohl auf High-End-PCs als auch auf Handheld-Gaming-Konsolen.

Für Besitzer von Ultrawide-Monitoren gibt es zudem großartige Neuigkeiten: Die PC-Version unterstützt Auflösungen von 21:9 Ultrawide bis zu 48:9 Super-Ultrawide und ist sogar mit Drei-Monitor-Konfigurationen kompatibel. So können Sie die atemberaubende Welt von Jackson und Seattle in nie dagewesener Detailtreue erleben.

Ein weiterer Pluspunkt ist die Integration von PlayStation Network (PSN). Zwar ist die Anmeldung für PC-Spieler nicht verpflichtend, doch diejenigen, die ihr PSN-Konto mit der PC-Version verbinden, erhalten einen exklusiven Bonus: 50 In-Game-Punkte und ein spezieller Skin für Ellie, der sie in einer Jacke von Jordan A. Muns aus dem kommenden Spiel „Intergalactic: The Heretic Prophet“ zeigt. Ferner gibt es neue Trophäen und spannende Fehlerbehebungen, die das Spielerlebnis weiter verfeinern.

Die ultimative PC-Erfahrung

Die Remastered-Version von The Last of Us Part II auf dem PC bietet nicht nur eine grafische Verbesserung, sondern eine umfassende Erweiterung der Spielerfahrung. Mit zahlreichen neuen Features, einer optimierten Steuerung für Tastatur und Maus, vollständiger Gamepad-Unterstützung und einer haptischen Integration des DualSense-Controllers bietet das Spiel die wohl kompletteste Version der Reihe, die je veröffentlicht wurde.

Für alle, die noch nie die Gelegenheit hatten, in die Welt von The Last of Us einzutauchen, bietet die Remastered-PC-Version die perfekte Gelegenheit, dies in bestmöglicher Qualität zu tun. Und für die langjährigen Fans gibt es genug neue Inhalte und Anpassungen, um das Spiel aus einer völlig neuen Perspektive zu erleben.