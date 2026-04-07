The Last of Us: Prequel-Gerüchte um Joel und Tommy

Insider und Fans diskutieren nach kryptischen Hinweisen von Neil Druckmann über die Zukunft der Reihe, wobei besonders die 20 Jahre zwischen dem Ausbruch und Ellies Erscheinen im Fokus stehen. Das Potenzial für eine Vorgeschichte rund um die Brüder Joel und Tommy gilt derzeit als einer der spannendsten Ansätze für ein kommendes Naughty Dog-Projekt.

Neil Druckmann heizte die Gerüchteküche kürzlich mit einem Instagram-Post an, der eine Skizze aus der Pitch-Phase von vor 23 Jahren zeigte – versehen mit dem Kommentar: „There are still stops on the road ahead.“ Während die Community über ein mögliches „The Last of Us: Part III“ rätselt, bringen Branchenkenner wie Tom Henderson in aktuellen Diskussionen eine ganz andere, erzählerisch reizvolle Richtung ins Spiel: ein Prequel.

Die 20-jährige Lücke als erzählerisches Gold

Der größte Kritikpunkt an einer direkten Fortsetzung von „The Last of Us: Part II“ ist oft das Gefühl, dass Ellies Geschichte auserzählt wirkt. Im Gegensatz dazu klafft zwischen dem Prolog von Teil 1 (dem Tod von Sarah) und dem Zusammentreffen mit Ellie eine Lücke von zwei Jahrzehnten.

In dieser Zeit entwickelten sich Joel und Tommy von verzweifelten Überlebenden zu dem abgehärteten Duo, das wir kennen. Tom Henderson betont im Podcast treffend: „Die reichhaltigste Geschichte in der gesamten Saga muss erst noch erzählt werden. Und das ist die Prequel-Story.“

Ein Spiel, das Joels moralischen Abstieg und den Bruch mit Tommy thematisiert, würde nicht nur Fan-Service bieten, sondern tiefere Einblicke in die Mechaniken der Welt vor der Etablierung der Quarantänezonen erlauben.

Zwischen technischem Stillstand und PS6-Horizont

Ein neues „The Last of Us“ ist oft untrennbar mit der Hardware-Strategie von Sony verknüpft. Da Naughty Dog aktuell an ihrer neuen IP „Intergalactic: The Heretic Prophet“ arbeitet, rückt ein Release in die Nähe der PlayStation 6. Henderson spekuliert darüber, dass ein potenzielles Part III oder Prequel frühestens 2028 als absoluter Systemseller für die neue Konsolengeneration fungieren könnte.

Das wirft jedoch eine berechtigte Skepsis auf: Wie oft kann Sony die bestehenden Teile noch remastern, bevor die Spieler übersättigt sind? Die „PlayStation 6 Edition“ von Part I und II scheint fast schon ein unvermeidlicher, wenn auch wenig inspirierter Running Gag der Branche zu werden.

Warum ein Prequel spielerisch Sinn ergibt

Aus Gameplay-Sicht bietet ein Prequel enorme Chancen. Statt der Beschützer-Rolle gegenüber einem Kind könnten wir ein taktisches Zusammenspiel zweier erwachsener, rücksichtsloser Kämpfer erleben. Wir könnten den langsamen Verfall der Zivilisation und das Entstehen der Fraktionen (Fireflies, Hunter) hautnah miterleben, und Naughty Dog müsste nicht krampfhaft versuchen, Ellies Trauma noch weiter zu vertiefen, sondern könnte sich auf den harten Überlebenskampf der frühen Jahre konzentrieren.

Ein Prequel wäre kommerziell eine sichere Bank und erzählerisch sinnvoller als ein erzwungenes Part III. Doch wir müssen ehrlich sein: Naughty Dog lässt sich Zeit. Vor 2027 oder 2028 ist kaum mit einem großen Release zu rechnen. Die größte Gefahr bleibt, dass Sony die Marke durch ständige Remasters auf jeder neuen Hardware-Generation entwertet, bevor die eigentliche Geschichte weitergeht. Und wer weiß, vielleicht steht am Ende kein neues The Last of Us, sondern die Wunscherfüllung nach „Uncharted 5„.

Würdet ihr lieber sehen, wie es mit Ellie nach den Ereignissen in Santa Barbara weitergeht, oder reizt euch die düstere Vergangenheit von Joel und Tommy mehr?