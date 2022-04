The Last of Us Remake durch Naughty Dog Mitarbeiter „bestätigt“

Es ist nicht das erste Mal, dass es Hinweise auf ein Remake des original The Last of Us gibt, das Sony oder Naughty Dog bislang nicht bestätigen wollen. Das machen jetzt die Mitarbeiter des Entwicklers selbst.

Zwar weiterhin nicht über den offiziellen Weg und somit auch nicht endgültig, folgt man aber dem Lebenslauf des Naughty Dog Quality Assurance Tester Corey Hong, arbeitet dieser aktuell an einem nicht angekündigtem Remake für das Studio.

In seinem Lebenslauf ist jedenfalls zu lesen:

„QA testing and development support + Level Point of Contact for unannounced remake project“

Man kann wohl davon ausgehen, dass der Eintrag zutreffend ist und die formelle Ankündigung über kurz oder lang stattfinden wird. Sicherlich kämen auch andere Spiele als Remake in Frage, angesichts der ganzen Berichte darüber und dem, was Naughty Dog in den letzten Jahren so gemacht hat, deutet alles auf The Last of Us hin.

Hinweise mehren sich

Auch der der God of War Animator Robert Morrison hatte erst vor wenigen Tagen angedeutet, dass Sony in diesem Jahr noch weitere und unangekündigte Projekte auf Lager hat, die auf dem Level von God of War seien. Er selbst habe an einem dieser Titel gearbeitet, den die Öffentlichkeit noch nicht zu sehen bekommen hat, hieß es.

Falls es zu dem Remake kommt, wird man das Survival-Adventure technisch wohl auf die aktuellen Standards hieven, inkl. native 4K-Auflösung, 60fps, möglicherweise Raytracing-Effekte, DualSense Features, 3D Audio und mehr. Inhaltlich könnte man auch die Story ein wenig an The Last of Us: Part II anpassen, damit diese stimmiger zusammenpassen.

Weitere Details oder Leaks zum Remake von The Last of Us werden in den kommenden Wochen erwartet.