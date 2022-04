The Last of Us Remake erneut durch PlayStation Artist angedeutet

Arbeitet Naughty Dog tatsächlich an einem Remake des ersten The Last of Us? Sämtliche Berichte darüber in den vergangenen Monaten wurden bislang jedenfalls nicht dementiert. Vielmehr mehren sich die Hinweise darauf sogar.

Jüngst streut der God of War Animator Robert Morrison neue Indizien, dass sich das Remake seit längerem in Arbeit befindet. So habe Sony für dieses Jahr noch einige Knaller neben God of War Ragnarök zu bieten, die bislang nicht angekündigt sind. Er selbst habe an einem Titel gearbeitet, den die Öffentlichkeit noch nicht zu sehen bekommen hat.

Zwar nennt Morrison nicht explizit The Last of Us, verschiedene Tweets von ihm deuten aber darauf hin, dass es einer seiner Lieblings-Spiele sei, wobei The Last of Us in diesem Zusammenhang schon mehrfach genannt wurde. Ob dies nun gleich auf das Remake hindeutet, bleibt wie so oft abzuwarten.

PlayStation Studios developer says Sony has some bangers coming this year.



"I'm not working on God of War Ragnarok but something equally cool."



The Last of Us Remake or something else? 👀 pic.twitter.com/SDy6DXNl9p — Kami. (@Okami13_) April 17, 2022

Zuletzt hieß es ebenfalls, dass Naughty Dog definitiv an dem Remake arbeiten würde, der Release aber nicht vor 2023 zu erwarten ist. Naughty Dog soll die Arbeiten wohl nutzen, um sich mit der PS5 Hardware vertraut machen, sowie um die Pre-Production-Phase für ein anderes Projekt zu überbrücken.

Was kann man von einem Remake erwarten?

Auch wenn The Last of Us bereits als Meilenstein der Geschichte gilt, wären technische Upgrades wie 4K Auflösung, 60fps oder Raytracing denkbar. Auch inhaltlich und aus Sicht der Story könnte man noch an einigen Schrauben drehen, damit die beiden Spieler besser zusammenpassen.

Abgesehen davon soll auch noch immer eine native PS5-Version von The Last of Us: Part II folgen, die man eigentlich schon viel früher erwartet hatte. Was inzwischen aus dieser geworden ist, ist nicht bekannt. Möglicherweise plant Sony hier einen gemeinsamen Release, um die komplette Story aus The Last of Us, dem Prequel und The Last of Us: Part II zu präsentieren.