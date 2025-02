The Last of Us: Season 2 – Abbey wird stark verändert in der Serie auftreten

Die zweite Staffel von HBOs The Last of Us steht vor der Tür, und eine der größten Veränderungen betrifft eine der umstrittensten Figuren des Spiels: Abby. Gespielt von Kaitlyn Dever, wird sie in der kommenden Season eine zentrale Rolle übernehmen. Doch wie die Showrunner Craig Mazin und Neil Druckmann nun enthüllten, wird Abby in der Serie nicht ganz so aussehen, wie es die Fans aus dem Spiel gewohnt sind.

Abbys neue Darstellung: Weniger Muskeln, mehr Drama

Im Spiel war Abby bekannt für ihren massiven, muskulösen Körperbau – ein direkter Ausdruck ihrer Kampf- und Überlebensfähigkeiten in der brutalen Welt von The Last of Us Part II. Doch in der Serie wird dieser Aspekt bewusst abgeschwächt. Druckmann erklärt im Interview die Entscheidung damit, dass die Serie „weniger von Moment zu Moment Gewalt zeigt“ und stattdessen das Drama in den Mittelpunkt rückt. „Es geht nicht darum, dass es keine Action gibt, aber unsere Prioritäten sind anders“, so Druckmann.

Showrunner Craig Mazin ergänzt, dass sie mit dieser neuen Abby „eine großartige Gelegenheit“ sehen, eine Figur darzustellen, die „körperlich verletzlicher wirkt, aber deren Geist umso stärker ist.“ Das bedeutet nicht, dass Abby keine beeindruckende Kämpferin sein wird – doch die Art und Weise, wie sie ihre Stärke ausdrückt, wird in der Serie anders interpretiert.

Warum eine andere Abby?

Die Diskussion um Abbys Körperbau war bereits zur Veröffentlichung des Spiels ein großes Thema. Sie war eine der wenigen weiblichen Figuren in Videospielen mit einer stark muskulösen Statur, was sowohl Lob als auch Kritik auslöste. In der Serie hat man sich nun entschieden, diesen Aspekt nicht 1:1 zu übernehmen.

Doch wie bereits mehrfach bei The Last of Us bewiesen, ist eine exakte Nachbildung der Charaktere nicht nötig, um ihren Kern zu bewahren. Kaitlyn Dever bringt laut Druckmann genau das mit, was Abby ausmacht: eine emotionale Tiefe, die den Zuschauer herausfordert. „Was mir an ihr gefällt, ist, dass man sofort eine Verbindung spürt, egal was sie gerade durchmacht“, erklärt er. Genau dieses Element war entscheidend für die Besetzung.

Die zweite Season wird sich, wie schon zuvor angekündigt, eng an die Ereignisse von The Last of Us Part II anlehnen – mit einigen Änderungen und Erweiterungen. Abbys Geschichte und ihre Motivation werden ausführlich erforscht, und es wird spannend sein zu sehen, wie die Serie mit den dramatischen Ereignissen aus dem Spiel umgeht.

Seasin 2 startet im April 2025.