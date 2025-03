The Last of Us: Season 2 Cast wächst mit brandneuen Gesichtern

Die zweite Season der gefeierten HBO-Serie The Last of Us nimmt weiter Form an. Kurz vor der geplanten Premiere im April 2025 wurden neue Schauspieler für die Serie bestätigt, die frischen Wind in die düstere Postapokalypse bringen werden.

Besonders aufregend ist die Verpflichtung von Joe Pantoliano, der die Rolle von Eugene übernehmen wird. In The Last of Us Part II taucht Eugene nicht direkt auf, sein Schicksal ist aber durch die Erzählungen von Ellie und Dina bekannt. Sie stoßen im Spiel auf sein geheimes Cannabis-Labor, das Hinweise auf seine Vergangenheit liefert. Die Serie erweitert diese Rolle nun um eine eigene Präsenz, was für zusätzliche Tiefe sorgen könnte. Pantoliano, bekannt aus Die Goonies, Matrix und The Sopranos, bringt die nötige schauspielerische Erfahrung mit, um Eugene als komplexe Figur zum Leben zu erwecken.

Noah Lamanna und Robert John Burke

Neben Pantoliano wurden auch Noah Lamanna und Robert John Burke für die zweite Staffel bestätigt. Lamanna wird Kat spielen, während Burke die Rolle von Seth übernimmt. Beide Figuren sind Mitglieder der Jackson-Gemeinschaft, in der Joel und Ellie nach den Ereignissen der ersten Staffel leben. Seth ist den Spielern bereits als sturer Restaurantbesitzer bekannt, der mit Ellie aneinandergerät. Ob seine Rolle im Vergleich zur Vorlage ausgebaut wird, bleibt abzuwarten.

Neben den bekannten Charakteren wird die Serie auch neue Figuren einführen. Alanna Ubach (Euphoria), Ben Ahlers (The Gilded Age) und Hettienne Park (Hannibal) übernehmen die Rollen von Hanrahan, Burton und Elise Park – drei komplett neue Figuren, die es im Spiel nicht gibt. Was genau ihre Rollen in der Geschichte sein werden, ist bislang nicht bekannt, doch es zeigt, dass die Showrunner Craig Mazin und Neil Druckmann bereit sind, die Welt von The Last of Us mit neuen Erzählsträngen zu erweitern.

Zweite Season – Nur der Anfang der Story

Es wurde bereits bestätigt, dass The Last of Us Part II nicht vollständig in der zweiten Staffel erzählt wird. Stattdessen soll die Geschichte auf mindestens zwei Staffeln aufgeteilt werden, um der komplexen Handlung gerecht zu werden. Mit diesen Neuzugängen wächst die Vorfreude auf eine Staffel, die sich mutig weiterentwickelt und Fans sowie Neulinge gleichermaßen begeistern könnte.

Die zweite Season von The Last of Us wird voraussichtlich im April 2025 auf HBO und in Deutschland auf Sky bzw. WOW zu sehen sein.