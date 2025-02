The Last of Us: Season 2 der HBO-Serie hat einen Termin – Was erwartet uns?

HBO enthüllt endlich das Startdatum für die zweite Staffel von The Last of Us. Fans des erfolgreichen Serienhits dürfen sich den 13. April 2025 rot im Kalender markieren, denn dann kehrt die postapokalyptische Welt rund um Joel und Ellie auf die Bildschirme zurück.

Nachdem bereits zu Jahresbeginn ein Trailer erste Einblicke bot, stand fest, dass die Serie irgendwann im April starten würde. Nun gibt es Klarheit: Ab dem 13. April wird HBO die sieben neuen Episoden wöchentlich ausstrahlen. Damit schrumpft Staffel 2 im Vergleich zur ersten Staffel, die neun Episoden umfasste, jedoch scheinen die kürzeren Laufzeiten einer intensiveren Erzählung zu dienen.

Neue Bedrohungen, alte Konflikte

Die Handlung setzt fünf Jahre nach den Ereignissen der ersten Staffel an. Joel und Ellie stehen vor neuen Herausforderungen in einer Welt, die nicht nur gefährlicher, sondern auch moralisch noch grauer geworden ist. Besonders brisant ist dabei die Vorstellung, wie HBO die dramatischen Entwicklungen aus dem Spiel The Last of Us Part II adaptieren wird.

Obwohl Staffel 2 kürzer ausfällt, besteht kein Grund zur Sorge. Showrunner Craig Mazin erklärte bereits, dass eine längere Adaption des zweiten Spiels notwendig sei, was bedeutet, dass eine dritte Staffel nahezu sicher ist. Offiziell bestätigt ist sie bisher nicht, doch nach dem Erfolg der Serie dürfte HBO kaum zögern, eine Fortsetzung anzukündigen.

Die Handlung spitzt sich zu

Neben den bekannten Hauptdarstellern Pedro Pascal (Joel) und Bella Ramsey (Ellie) sind auch Gabriel Luna als Tommy und Rutina Wesley als Maria wieder mit von der Partie. Frischen Wind bringt ein beeindruckendes Line-up an Neuzugängen, darunter Kaitlyn Dever als Abby, Isabela Merced als Dina und Jeffrey Wright als Isaac.

Mit der näher rückenden Premiere steigt die Spannung. Die Erwartungen sind hoch, denn Staffel 2 wird nicht nur emotional fordernder, sondern auch erzählerisch noch komplexer. Außerdem können sich Fans auf eine „brutale Szene“ freuen, die aus dem Spiel zuvor entfernt wurde. Bleibt nur zu hoffen, dass HBO auch dieses Mal die richtige Balance zwischen Action, Drama und Charaktertiefe findet.