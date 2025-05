The Last of Us: Season 2 – Interesse an der Serie schwindet massiv, Zuschauerzahlen halbiert

Noch vor einem Jahr war The Last of Us das große Aushängeschild der Videospieladaptionen – gefeiert für seine emotionale Tiefe, starke Darsteller und eine verblüffend werkgetreue Umsetzung. Doch dieser Glanz beginnt zu verblassen: Nur 3,7 Millionen Zuschauer verfolgten das Finale der zweiten Season auf allen Plattformen – ein herber Rückgang von 55 % im Vergleich zum packenden Abschluss von Staffel 1, den 8,2 Millionen Fans live miterlebten.

Der langsame Start von Season 2 mit 5,3 Millionen Zuschauern wirkte da schon wie ein erstes Warnsignal, wie Variety feststellt. Zwar verweist HBO auf mögliche Nachzügler wegen des Feiertagswochenendes und hebt stolz die 90 Millionen Gesamtzuschauer der Serie seit Season 1 hervor – doch das kaschiert kaum die offensichtliche Tatsache: Das Interesse an der Serie flaut ab. Besonders das emotionale Zentrum der Serie – die Beziehung zwischen Joel und Ellie – zerbricht nicht nur im Plot, sondern auch im Zuschauerherz.

Wenn das Herzstück stirbt – und mit ihm die Faszination

Der Tod von Pedro Pascals Joel bereits in Folge 2 mag für Kenner des Spiels keine Überraschung gewesen sein, traf aber Serien-Zuschauer unvorbereitet und ließ viele ratlos zurück. Was in The Last of Us Part II als mutiger erzählerischer Bruch gefeiert (und zugleich scharf kritisiert) wurde, wirkt in der Serienfassung distanzierter – weniger kraftvoll, weniger nachvollziehbar. Ellie (Bella Ramsey) übernimmt zwar die Hauptrolle, doch ihre Darstellung polarisiert. Viele Fans fremdeln mit ihrer Interpretation der Figur, empfinden sie als zu schroff, zu wenig greifbar – und, um es mit den Worten einiger Kritiker zu sagen: „einfach nicht wie Ellie“.

Hinzu kommt ein Drehbuch, das sich zunehmend in zähen Dialogen, stilisierten Rückblenden und bizarren Nebenhandlungen wie Schwangerschaften während Apokalypse-Fluchten verliert. Die Intensität, die Season 1 noch so einzigartig machte, weicht einer oft bemüht wirkenden Ernsthaftigkeit. Der Serienkurs folgt damit exakt dem des Spiels: Während Teil 1 emotional berührte, driftete Teil 2 in woken Aktivismus und künstlich aufgebauschte Kontroversen ab. Was als differenzierte Darstellung gedacht war, geriet für viele zum Bruch mit dem Kern der Geschichte.

Season 3: Chance oder Überdosis?

Mit Kaitlyn Dever als Abby steht in Season 3 ein neuer erzählerischer Fokus an. Die Showrunner betonen: Abby sei die Heldin ihrer eigenen Geschichte. Doch ist das genug, um das Ruder herumzureißen? Der Schatten von Joel bleibt – in der Erzählung wie im Fandom. Und es stellt sich die große Frage: Wenn eine Serie immer wieder ihre tragenden Figuren austauscht und ihre emotionale DNA verliert, bleibt dann noch mehr als nur eine stilisierte Hülle?

Der Fortbestand der Serie wirkt wie ein Balanceakt auf einem schmalen Grat zwischen Ambition und Arroganz. Wer das Spiel mochte, hat meist schon abgeschaltet. Wer ohne Vorkenntnisse einstieg, fühlt sich zunehmend verloren. Bleibt nur eine kleine Nische übrig – oder gelingt HBO doch noch das Kunststück, in Season 3 eine neue emotionale Ankerfigur zu etablieren?

Derzeit steht The Last of Us auf dem Prüfstand. Noch ein Fehltritt, und die einst gefeierte Prestige-Produktion könnte zur nächsten vergessenen Fußnote in der Geschichte des Streaming-Giganten werden. Und das, obwohl es Ambitionen gibt, weitere Staffeln zu produzieren. Man könnte es aber auch einfach sein lassen.