The Last of Us Season 2 – Legendäres Feature aus dem Spiel wird endlich aufgegriffen

Die Showrunner von The Last of Us Season 2, Neil Druckmann und Craig Mazin, haben bestätigt, dass die tödlichen Sporen aus dem Spiel zur Serie zurückkehren. Nach ihrer Abwesenheit in der ersten Season sorgte dieses Detail für Diskussionen unter Fans – doch die Entscheidung für die Rückkehr ist keineswegs willkürlich.

Warum fehlten die Sporen in Season 1?

In den Videospielen verbreitet sich der tödliche Cordyceps-Pilz über Sporen, die die Charaktere zum Tragen von Gasmasken zwingen. In der TV-Adaption wurde dieses Element allerdings durch unheimliche Ranken ersetzt, die Infizierte miteinander verbinden und eine weitaus körperlichere Horror-Komponente einführten. Laut Mazin lag dies nicht nur an der filmischen Wirkung, sondern auch daran, dass Hauptdarsteller Pedro Pascal nicht permanent eine Gasmaske tragen sollte. So konnte sich die Serie mehr auf ausdrucksstarke Mimik und Schauspiel konzentrieren, anstatt die Charaktere hinter Masken zu verstecken.

Nun, in Season 2, scheinen Druckmann und Mazin einen Mittelweg gefunden zu haben. Während die gruseligen Ranken bleiben, führt der neue Trailer zur zweiten Season die Sporen wieder ein. In einer Szene beobachtet Ellie einen Infizierten, dessen Atem die unsichtbare Bedrohung in die Luft entlässt. Laut Druckmann sei dies kein reines Fanservice, sondern eine dramatische Notwendigkeit: „Alles muss aus einer dramatischen Motivation heraus passieren, und die gibt es hier.“

Eskalation der Bedrohung

Auf der SXSW 2025 erklärte Druckmann, dass sich nicht nur die Anzahl und Art der Infizierten in Season 2 steigern wird, sondern auch der Verbreitungsvektor des Pilzes. Die Ranken waren eine Innovation der ersten Season, doch jetzt, so deutet es der Trailer an, wird die Bedrohung auch aus der Luft kommen.

Damit kehrt The Last of Us nicht nur zu den Wurzeln des Spiels zurück, sondern erhöht auch die Spannung: Wie werden die Charaktere mit dieser neuen, unsichtbaren Gefahr umgehen? Und welche dramatischen Konsequenzen wird das für Joel und Ellie haben? Die zweite Season verspricht eine düstere Eskalation des ohnehin schon erbarmungslosen Pilz-Horrors.

The Last of Us Season 2 startet im April.