The Last of Us Season 2 startet mit einem Knall: Zuschauerrekord, Drama und düstere Aussichten

Am vergangenen Sonntag flimmerte die erste Folge der zweiten Season von The Last of Us über die Bildschirme und schockte nicht nur mit intensiven Momenten, sondern auch mit beeindruckenden Zuschauerzahlen. Laut Deadline schalteten am ersten Tag über 5,3 Millionen Menschen in den USA ein – ein sattes Plus von 10 Prozent gegenüber der Premiere der ersten Season im Jahr 2023. Damit macht HBO gleich zu Beginn deutlich: Dieses Franchise bleibt ein Publikumsmagnet.

Zuschauerrekord zum Auftakt

Noch spannender ist, dass die erste Season pünktlich zum Staffelstart eine Renaissance erlebte – laut Variety stiegen die Streamingzahlen um satte 150 Prozent in der Woche vor der Premiere. Offenbar wollten viele Fans (oder neue Zuschauer) nochmal nachholen, was sie bisher verpasst hatten – oder sich einfach emotional aufwärmen, bevor die emotionale Abrissbirne der zweiten Season einschlägt.

Denn dass The Last of Us nicht bloß ein Zombiedrama ist, wissen wir längst. Der Fokus liegt auf den gebrochenen Figuren, den moralischen Grauzonen, der Wut, Trauer und, ja, auch auf der letzten Hoffnung in einem kaputten Amerika. Und genau das verspricht auch die neue Season. Laut HBO wird Season 2 nicht die gesamte Handlung von The Last of Us Part II abdecken – aber die Richtung ist klar: düster, emotional, kompromisslos.

Drama, Fraktionen und neue Konflikte

Schon Folge 1 ließ erahnen, was kommt: Spannungen zwischen Ellie und Joel, erste Hinweise auf die brutalen Fraktionen WLF und Seraphiten, und die allgegenwärtige Bedrohung durch die Infizierten. Die Serie bleibt ihrem Konzept treu, erweitert das Spielmaterial aber auch um neue Facetten, Figuren und Szenen, die die Welt noch dichter und greifbarer machen. Fans dürfen sich also auf wöchentliche Nervenzusammenbrüche einstellen.

Wer nicht bis zur nächsten Folge am 20. April warten kann, dem sei der frisch veröffentlichte Trailer ans Herz gelegt – der zeigt nicht nur neue Charaktere, sondern auch actionreiche, bittere und brutale Momente, wie sie nur The Last of Us liefern kann.

Und das Beste? Season 3 ist bereits bestätigt. HBO weiß offensichtlich, dass das Ende der Welt gerade erst begonnen hat.