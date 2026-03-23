The Last of Us Season 3: Cast für Lev und Yara steht – Trans-Charakter wird von einer Frau gespielt

Die Rollen der Geschwister Yara und Lev in der HBO-Adaption von The Last of Us Season stehen fest. Damit besetzt die Produktion zwei der emotional wichtigsten Schlüsselfiguren für den kommenden Handlungsbogen um Abby Anderson.

Die zentralen Rollen der Ex-Seraphiten Lev und Yara wurden mit Kyriana Kratter und Michelle Mao besetzt, wie Deadline meldet. Damit stellt HBO die Weichen für die tiefgreifende Dynamik der Washington-Liberation-Front-Saga in The Last of Us Season 3.

Die Abkehr vom Voice-Cast-Original

Die wichtigste Nachricht für Fans der Vorlage: HBO bricht bei Lev mit der Tradition, den Sprecher aus dem Spiel auch für die Serie zu verpflichten. Während im Spiel der Transmann Ian Alexander den Charakter Lev verkörperte und ihm seine Identität lieh, übernimmt in der Serie mit Kyriana Kratter (Star Wars: Skeleton Crew) eine Darstellerin die Rolle des transmaskulinen Teenagers.

Diese Entscheidung ist deshalb spannend, weil die Serie damit einen anderen Weg wählt als bei Charakteren wie Marlene, bei denen die Original-Darsteller übernommen wurden. Für die Geschichte von Lev ist die Darstellung der Geschlechtsidentität ein fundamentaler Kernaspekt – er flieht vor dem Kult der Seraphiten, weil er sich nicht deren starren Geschlechterrollen unterwerfen will.

Dass HBO hier eine Schauspielerin besetzt, rückt den Fokus verstärkt auf die jugendliche, androgyne Erscheinung der Figur, die im Spiel die Zerrissenheit zwischen seiner Herkunft und seinem wahren Ich symbolisierte.

Michelle Mao and Kyriana Kratter have been cast as Yara and Lev, respectively, in The Last of Us Season 3



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Yara und Lev: Der emotionale Anker für Abby

Michelle Mao (Bridgerton) wird als Yara zu sehen sein. In der Vorlage ist sie die schützende Kraft, die für ihren Bruder alles opfert. Die Chemie zwischen Mao und Kratter wird entscheidend dafür sein, ob die Zuschauer die Läuterung von Abby Anderson (Kaitlyn Dever) nachvollziehen können.

Yara (Michelle Mao): Die ältere Schwester, die ihren Status im Kult verliert, um Lev zu schützen.

Die ältere Schwester, die ihren Status im Kult verliert, um Lev zu schützen. Lev (Kyriana Kratter): Ein ausgestoßener Krieger, der zur moralischen Kompassfigur für die Gegenseite der Geschichte wird.

Mit der Besetzung dieser Rollen für die kommende Produktion verdichten sich die Anzeichen, dass HBO den zweiten Teil des Spiels sehr detailliert aufarbeitet. Da Lev und Yara untrennbar mit Abbys Reise verknüpft sind, steht fest: Die Serie wird den Fokus massiv weiten und uns tief in die religiöse Fanatiker-Welt der „Scars“ (Seraphiten) führen. Dass Season 3 bereits als mögliches Finale gehandelt wird, unterstreicht den Druck, diese komplexen Charakterentwicklungen jetzt präzise auf den Punkt zu bringen.

Die Besetzung wirkt auf den ersten Blick solide, birgt aber durch die Entscheidung bei Lev Diskussionspotenzial. Im Spiel war die authentische Repräsentation durch Ian Alexander ein Meilenstein. Kyriana Kratter muss nun beweisen, dass sie die Verletzlichkeit und gleichzeitige Härte von Lev einfangen kann, ohne dass die wichtige Trans-Thematik der Figur an Tiefe verliert. Der Erfolg dieses Handlungsstrangs steht und fällt mit der Glaubwürdigkeit dieses Duos.