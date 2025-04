The Last of Us Season 3 ist offiziell – HBO bestellt Nachschub

Was macht man, wenn man ein postapokalyptisches Meisterwerk in Serienform hat, das Kritiker und Zuschauer gleichermaßen feiern? Richtig – man bestellt direkt noch eine Season, bevor die nächste überhaupt ausgestrahlt wurde. HBO zeigt sich erneut mutig und hat The Last of Us offiziell um eine dritte Season verlängert – und das, obwohl Season 2 erst diesen Sonntag Premiere feiert. Ein Vertrauensvorschuss? Oder einfach nur kluges Kalkül?

Mehr Apokalypse, bitte – HBO setzt auf Fortsetzung

Die Serie, basierend auf dem gleichnamigen Spiel von Naughty Dog, wurde bereits mit ihrer ersten Staffel zum absoluten Serien-Hit. Joel, Ellie, Clicker und Co. begeisterten ein Millionenpublikum, das sich offenbar nichts sehnlicher wünscht, als weiter durch ein emotional aufgeladenes, von Pilzsporen durchzogenes Amerika zu reisen. Season 1 erzählte das erste Spiel nahezu 1:1 nach – ein Wagnis, das aufging. Mit The Last of Us Part II als Vorlage stehen Showrunner Craig Mazin und Neil Druckmann nun allerdings vor einer ganz anderen Herausforderung: Mehr Charaktere, komplexere Story, mehr moralische Grauzonen – und ja, auch mehr Fan-Diskussionen.

Doch HBO scheint das alles nicht zu schrecken. Die Entscheidung, Season 3 bereits jetzt zu bestätigen, zeigt, dass man großes Vertrauen in das kreative Team hat – oder einfach fest daran glaubt, dass emotionale Traumata und tragische Pilzromantik auch weiterhin gute Quoten bringen. Kommt es überraschend? Nicht wirklich, denn die Season 2 endet für manche enttäuschend mit einem Cliffhanger.

Wann Season 3 erscheint? Natürlich ist das aktuell noch Spekulation. Angesichts der zweijährigen Lücke zwischen Staffel 1 und 2 und der streikbedingten Verzögerungen 2023, wäre ein Start Ende 2026 realistisch – sofern diesmal keine pandemischen Weltuntergänge oder neuerliche Streikwellen dazwischenfunken.

Von Pilzsporen, Trauma und Vertrauen

Interessant bleibt auch die Frage, wie genau Season 2 enden wird – schließlich ist bekannt, dass The Last of Us Part 2 auf zwei Season aufgeteilt wurde. Das bedeutet, dass Season 3 die zweite Hälfte abdeckt. Oder führt sie uns schon auf ein ganz neues erzählerisches Terrain? Druckmann und Mazin halten sich diesbezüglich noch bedeckt, versprechen aber weiterhin große Nähe zur Vorlage. Fans dürfen also hoffen, dass Ellie, Abby & Co. in ihrer ganzen Komplexität gezeigt werden – inklusive all der tragischen Entscheidungen, die dieses Franchise so gnadenlos unvergesslich machen.