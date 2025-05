The Last of Us Season 3 soll endlich Antworten auf das große Rätsel geben

Die zweite Season von The Last of Us wirft mehr Fragen auf, als sie beantwortet – zumindest bislang. Mit nur noch drei verbleibenden Episoden und einem erzählerischen Tempo, das eher Andeutungen als Auflösungen serviert, brodelt die Gerüchteküche: Wer ist Isaac wirklich, was will er, und was zur Hölle läuft da eigentlich zwischen den WLF und den Seraphiten?

Showrunner Craig Mazin und Neil Druckmann haben nun in einem Podcast klargestellt: Season 3 wird liefern. Und zwar definitiv.

Isaacs Motive bleiben vorerst ein Mysterium – und das mit Absicht

Im offiziellen The Last of Us-Podcast zur zweiten Season sprach Mazin über die Entscheidung, gewisse Fragen bewusst offenzulassen: „Die Frage ist: Was verfolgt Isaac? Und diese Fragen zu diesem Krieg werden in dieser Staffel vielleicht nicht beantwortet.“ Sprich: Die Serie spielt mit unserer Ungeduld – und das mit voller Absicht.

Jeffrey Wright, der bereits im Spiel als Isaac zu hören war, gibt seinem Charakter in der Serie ein diabolisches Charisma. Sein kurzer Auftritt in Episode 4 – inklusive Folterszene – hinterließ Eindruck, aber kaum Kontext. Die WLF wirken wie ein autoritärer Militärapparat, die Seraphiten wie religiöse Fanatiker. Wer hier eigentlich das größere Übel ist, bleibt vage. Und genau das ist die Strategie der Macher.

Staffel 3 verspricht Klarheit im Krieg zwischen WLF und Seraphiten

„Wir wussten einfach nicht, ob wir abgesetzt werden“, gesteht Mazin. „Jetzt, wo wir für Staffel 3 verlängert wurden, können wir sagen, dass es diese [Antworten] definitiv geben wird.“

Das ist beruhigend – und ein cleverer Schachzug. Statt sich in Season 2 zu verzetteln, konzentriert sich die Serie auf die emotionalen Konflikte rund um Ellie, Dina und Abby. Die großen politischen und religiösen Fragen der postapokalyptischen Welt werden später behandelt.

Ein mutiger Plan – aber einer, der funktionieren könnte. Denn so bleibt die Spannung erhalten, während sich die Geschichte Stück für Stück entfaltet. Und wenn Season 3 wirklich die düsteren Hintergründe von Isaac und den Krieg in Seattle beleuchtet, dann wird sie nicht nur Antworten liefern – sondern vielleicht auch neue Fragen aufwerfen.