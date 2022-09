The Last of Us – Spannende Details zum Multiplayer

Auch wenn der Titel im The Last of Us-Universum angesiedelt ist, bezeichnet Naughty Dog diesen als brandneue IP.

„Arbeitete an einem unangekündigten Titel und wurde vom Bend Studio ausgeliehen. Arbeitete an einem Multiplayer-Titel mit einer sehr dichten Stadt mit vielen Details.“

Etwas offener ist da der ehemalige Environment Designer, Mathew Seymour, der in seinem LinkedIn Lebenslauf einige Details aus seiner Arbeit preis gibt, die durchaus aufhorchen lassen. Dieser hat nach eigenen Angaben von Juni 2020 bis Dezember 2021 an dem Projekt gearbeitet.

