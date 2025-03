The Last of Us: Staffel 2: Showrunner schwärmt von Bella Ramsey & Pedro Pascal – „Spektakulär!“

Craig Mazin, der gefeierte Showrunner von The Last of Us, hat eine Szene aus der zweiten Staffel besonders hervorgehoben, die Fans emotional mitreißen wird. In einem Pressegespräch lobte er Bella Ramsey und Pedro Pascal für ihre „spektakuläre“ Interpretation einer der ikonischsten Szenen aus The Last of Us Part II.

Ein ikonischer Moment aus Teil 2 erwacht zum Leben

Die zweite Staffel der HBO-Serie bringt viele denkwürdige Momente aus dem Spiel auf den Bildschirm. Eine dieser Szenen, die Mazin besonders am Herzen liegt, spielt im Museum von Wyoming. Schon im Trailer konnten Fans einen kurzen Blick auf diesen magischen Moment werfen: Ellie und Joel in einer Raumkapsel, tief in einem Gespräch über die Erforschung des Weltalls versunken.

Mazin erinnerte sich daran, dass dies die erste Szene aus Teil 2 war, die ihm Co-Showrunner Neil Druckmann damals zeigte: „Sie ist wunderschön, und zu sehen, wie Bella und Pedro diese Szene zu ihrer eigenen machen, war einfach spektakulär.“

Im Spiel erlebt Ellie diesen Moment als Teil einer Rückblende: Zum 16. Geburtstag überrascht Joel sie mit einem Ausflug ins Wyoming Museum. Spieler erkunden das verlassene Gebäude, während Ellie voller Begeisterung mit Dinosaurier-Exponaten interagiert und einem Hut-Trend nachgeht. Doch das Highlight folgt in der Raumfahrtausstellung: Ellie setzt einen Astronautenhelm auf und steigt in eine alte Raumkapsel. Joel spielt ihr eine Aufnahme eines Raketenstarts vor, während sie die Augen schließt und sich vorstellt, selbst ins All zu fliegen.

Emotionale Achterbahnfahrt für Fans und Darsteller

Dieser Moment zwischen Ellie und Joel, voller kindlicher Faszination und väterlicher Zuneigung, ist einer der emotionalsten des Spiels. Pedro Pascal reflektierte während der Pressekonferenz: „Es fiel mir bei dieser Szene besonders schwer, zwischen meinen eigenen Gefühlen und denen der Figur zu unterscheiden – das ist nicht gerade gesund.“

Fans dürfen sich auf eine gefühlsgeladene zweite Staffel freuen. The Last of Us Season 2 startet am 13. April auf HBO – haltet die Taschentücher bereit!