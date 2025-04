The Last of Us Staffel 2: Wer ist Eugene –Offscreen-Auftritt sorgt für Spekulationen

Zwischen neuen Figuren, flackernden Rückblenden und dem vertraut tragischen Ton hat ein unscheinbarer Name im Season-Auftakt von „The Last of Us Staffel 2“ für aufhorchende Fans gesorgt: Eugene. Kein Auftritt. Kein Flashback. Nur ein Name – und doch so viel Bedeutung.

Eugene, so erfahren wir, war der verstorbene Ehemann von Gails (gespielt von Catherine O’Hara) und wurde von niemand Geringerem als Joel getötet. Kein großes Drama, kein spektakulärer Showdown. Einfach eine beiläufige Enthüllung, die mit einem Nebensatz das emotionale Fundament für eine kommende Season legt. Aber: Wer ist dieser Eugene eigentlich?

Ein Phantom mit Hintergrund

Tatsächlich kennt man Eugene aus dem Spiel „The Last of Us Part II“ – zumindest dann, wenn man aufmerksam genug war. Er ist dort ein überlebensgroßer Schatten in Jacksons Geschichte: ein alter Firefly, ein Kumpel von Tommy, jemand, der auf Patrouille mit Dina ging und ihr, ähnlich wie Joel Ellie, das Überleben beibrachte. In der Spielwelt stirbt er still, eines natürlichen Todes, vergessen von der großen Bühne. Doch HBO hatte offensichtlich andere Pläne.

Schon lange bevor die erste Klappe der Serie fiel, betonten die Macher Craig Mazin und Neil Druckmann, dass die Adaption nicht nur nacherzählen, sondern erweitern soll. Das Ziel: Storylücken aus den Spielen schließen, Nebenschauplätze vertiefen und Figuren ein emotionales Gewicht geben, das in der begrenzten Spielmechanik oft zu kurz kommt. Eugene ist dafür ein Paradebeispiel – eine Figur, die im Spiel nur am Rande existiert, aber im Serienuniversum plötzlich als moralisches Scharnier fungiert. Solche Ergänzungen machen die Serie nicht nur reicher, sondern auch unvorhersehbarer – selbst für Fans, die jedes Item aus dem Spiel kennen.

The Last of Us Season 2 enthüllt mit Eugene einen unerwarteten Auftritt

Ein neuer Bill und Frank?

Wer „The Last of Us“ kennt, weiß: HBO liebt es, kleinen Figuren aus dem Spiel große Rollen zu geben – siehe Bill und Frank. Eugene könnte der nächste in dieser Reihe sein. Der Cast ist jedenfalls vielversprechend: Joey Pantoliano übernimmt die Rolle. Und wer den kennt, weiß, dass seine Figuren selten eindimensional sind.

Eugene wird vielleicht nie eine große Szene bekommen. Doch seine Präsenz – oder besser: seine Abwesenheit – wirft Fragen auf, die weit über seinen Tod hinausgehen. Was ist Joel geworden? Wo beginnt Schuld, wo endet Notwendigkeit? Und was bedeutet es, jemanden zu töten, den man vielleicht einst einen Freund nannte?

Die Antworten – wenn sie denn kommen – könnten das Herz dieser Staffel bilden. Denn in „The Last of Us“ ist kein Charakter je wirklich „nur“ Nebenfigur.