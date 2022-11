The Last of Us – Starttermin der HBO-Serie bekannt

Sony und HBO haben den Starttermin der TV-Serie zu The Last of Us bekanntgegeben, dessen erste Staffel im Januar über den Bildschirm flimmert. Hierzulande wird die Serie bei Sky zu sehen sein.

Genauer gesagt geht es am 15. Januar 2023 bei HBO los, während hierzulande ein zeitnaher Start erwartet wird, wenn nicht sogar am gleichen Tag.

To the edge of the universe and back. #TheLastOfUs premieres January 15 on @HBOMax. pic.twitter.com/TPJxOBZRBr — The Last of Us (@TheLastofUsHBO) November 2, 2022

Die Serie greift die Ereignisse rund 20 Jahre nach der Beinaheauslöschung der modernen Welt auf. Joel -gespielt von Pedro Pascal (The Mandalorian), ein hartgesottener Überlebender, wird engagiert, um Ellie – gespielt von Bella Ramsey (Game of Thrones), ein 14-jähriges Mädchen, aus einer unterdrückerischen Quarantänezone zu schmuggeln. Was als kleiner Job beginnt, wird bald zu einer brutalen, herzzerreißenden Reise, da beide die USA durchqueren müssen und zum Überleben aufeinander angewiesen sind. Damit erlebt man im Grunde noch einmal die Story des ersten Spiels von Naughty Dog.

Neben Pedro Pascal und Bella Ramsey gehören Gabriel Luna (True Detective) als Joels jüngerer Bruder und ehemaliger Soldat Tommy; Merle Dandridge (The Last of Us Videospiele, The Flight Attendant) als Widerstandsführerin Marlene; und Anna Torv (Fringe) als Tess, eine Schmugglerin und hartgesottene Überlebenskünstlerin, zur Besetzung.

Gaststar der Serie ist Nico Parker (The Third Day) als Sarah, Joels 14-jährige Tochter; Murray Bartlett (The White Lotus) und Nick Offerman (Parks and Recreation) als Frank und Bill, zwei Überlebenskünstler nach der Pandemie, die allein in einer eigenen abgelegenen Stadt leben; Storm Reid (Euphoria) als Riley, ein Waisenkind in Boston; und Jeffrey Pierce (The Last of Us Game) als Perry, ein Rebell in einer Quarantänezone.

Weitere Gesichter sind Lamar Johnson als Henry und Keivonn Woodard als Sam, Brüder in Kansas City, die sich vor einer revolutionären Bewegung verstecken, die Rache sucht., sowie Graham Greene als Marlon und Elaine Miles als Florence, ein Ehepaar, das allein in der Wildnis des postapokalyptischen Wyoming überlebt.