The Last of Us: Vom Kultspiel zum Multimedia-Franchise, und was nach Intergalactic folgt

The Last of Us ist längst mehr als nur ein Spiel. Seit 2013 hat sich das Franchise von Naughty Dog zu einem der wertvollsten IPs von PlayStation entwickelt. Mit über 37 Millionen verkauften Kopien, mehr als 300 „Game of the Year“-Awards und der gefeierten Fortsetzung 2020 hat Sony bewiesen, dass es nicht nur Blockbuster-Grafik, sondern auch komplexe, emotionale Storytelling-Erlebnisse liefern kann.

Aktuell liegt der Fokus bei PlayStation jedoch auf Intergalactic: The Heretic Prophet, einem neuen Titel, der für die kommenden Monate hohe Priorität im Studio-Business genießt. Die Entwicklung dieses Spiels zeigt, dass Sony weiterhin bereit ist, neue Marken aufzubauen und Ressourcen zu verschieben, um frisches, innovatives Content zu liefern. Das bedeutet aber auch: The Last of Us Part 3 ist noch nicht die absolute Top-Priorität, sondern wird wohl strategisch vorbereitet, um anschließend die Erfolgsgeschichte des Franchises fortzuführen.

Vom Spiel zur Serie

Parallel zum Gaming-Erfolg hat PlayStation die Marke konsequent in andere Medien übertragen. Mit PlayStation Productions als Partner entstand die Emmy-prämierte HBO-Serie The Last of Us. Season 2, die im April 2025 startete, erreichte durchschnittlich 37 Millionen Zuschauer pro Episode und sammelte 16 Emmy-Nominierungen. Die Serie beweist, dass PlayStation nicht nur Games, sondern ganze Geschichten erfolgreich transportieren kann. Gleichzeitig profitieren andere Bereiche, etwa Musik-Streaming: Songs, für die Sony Publishing die Rechte hält, erfahren durch die Serie zusätzliche Aufmerksamkeit.

Physische Erlebnisse und Markenbindung

Sony geht noch einen Schritt weiter: Auf der CES 2025 wurde ein Proof of Concept gezeigt, der Crystal LED, räumlichen Sound, Haptik und Gerüche kombiniert, um Teilnehmer in die Welt von The Last of Us zu versetzen. Diese Location-Based Experiences (LBE) sind ein weiterer Versuch, Fans stärker an das Franchise zu binden und das IP in physische und digitale Erlebniswelten zu übertragen.

Sobald Intergalactic: The Heretic Prophet seine Phase im Rampenlicht abgeschlossen hat, wird The Last of Us Part 3 die Aufmerksamkeit zurückgewinnen, wie kürzlich angedeutet. Offizielle Details fehlen noch, doch Part 3 könnte die Story der Hauptcharaktere fortsetzen und gleichzeitig neue Gameplay-Mechaniken, immersive Features und stärkere Verbindungen zu Serie und LBE bieten. Für Fans und Investoren wird dieser Titel zeigen, wie stark das Franchise als vollständiges Entertainment-Ökosystem fungieren kann.

The Last of Us zeigt, wie PlayStation IPs heute genutzt werden: Remakes, Remaster, Serien, Streaming, physische Erlebnisse und Merchandising bilden zusammen ein Ökosystem jenseits der Konsole. Während Intergalactic: The Heretic Prophet aktuell im Fokus steht, bleibt die Marke The Last of Us der langfristige Anker, der die Strategie von PlayStation in Sachen Cross-Media, Storytelling und Monetarisierung maßgeblich prägt.