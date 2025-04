The Last of Us Youtooz Collection – Wenn Apokalypse auf Sammelleidenschaft trifft

Wenn eine Welt in Trümmern liegt, Menschen zu Monstern werden und jeder Tag ein Überlebenskampf ist, denkt man sicher nicht als Erstes an niedliche Sammelfiguren. Und doch – genau das ist jetzt Realität: The Last of Us hat bei Youtooz Einzug gehalten und bringt die emotionale Wucht und das bedrückende Flair der gefeierten Spielereihe in Form von detailverliebten, überraschend authentischen Vinylfiguren auf dein Regal.

Ellie – Wenn Schweigen lauter ist als Worte

Beginnen wir mit Ellie – oder besser gesagt: mit einem selten stillen Moment in ihrem ansonsten so aufreibenden Leben. Ihre Figur fängt diesen seltenen, fast heiligen Augenblick der Ruhe ein. Auf nur 9,9 cm Gussplastik klimpert sie auf ihrer Gitarre – eine Szene, die Fans des zweiten Spiels sofort wieder im Kopf abspielen lässt. Ihre Körperhaltung ist zurückgezogen, ihre Augen niedergeschlagen. Jeder Sommersprosse auf ihrem Gesicht, jede Strähne ihres zerzausten Dutts, wirkt, als hätte Naughty Dog selbst Hand angelegt.

Was diese Figur besonders macht, ist nicht nur die Detailtiefe – von Ellies Tattoo bis zum Pfeil, der halb aus ihrem Rucksack lugt –, sondern die Emotion, die sie transportiert. Ellie ist nicht cool. Sie ist nicht heroisch. Sie ist einfach da. Gebrochen, müde, aber lebendig. Und damit wohl eine der eindringlichsten Figuren, die Youtooz bislang hervorgebracht hat.

Joel – Der einsame Cowboy unter Vinylhelden

Joel hingegen wirkt wie aus einem staubigen Western entstiegen. 13,2 Zentimeter Kampfbereitschaft in Menschengestalt. Die Figur zeigt ihn auf dem Sprung, Pistole in der Hand, Stirn in Falten gelegt. Wer The Last of Us Part I gespielt hat, kennt diesen Blick: wachsam, müde, getrieben von Verlust, aber auch unnachgiebiger Entschlossenheit. Die Details seiner Figur – vom zerknitterten Flanellhemd über den wettergegerbten Rucksack bis hin zu seinen ergrauten Haaransätzen – lassen keine Zweifel offen: Hier steht kein Actionheld. Hier steht Joel.

Verpackt ist er wie Ellie in einem Szenario zwischen Hoffnung und Verfall. Die Außenseite zeigt ihn und Ellie auf dem Pferd, in einem Sonnenuntergang, der fast zu schön für diese kaputte Welt scheint. Ein Hauch von Romantik – oder einfach eine Lüge?

Joel bei Youtooz

Abby – Muskelkraft trifft auf Vergeltung

Und dann ist da noch Abby – die Figur, über die sich die Community vermutlich am meisten streiten wird. Doch ungeachtet aller Diskussionen: Diese 12 cm große Powerfrau ist beeindruckend umgesetzt. Mit finsterem Blick, Hammer in der Hand und flechtigem Zopf verkörpert sie pure physische Präsenz. Ihre Darstellung ist nicht darauf ausgelegt, sie sympathisch wirken zu lassen. Sie wirkt wie ein Raubtier in der Deckung – bereit, zuzuschlagen.

Die Verpackung unterstreicht das mit einem dramatischen Feuerschein und einer Szene, die einen Moment vor einer Explosion eingefangen scheint. Man kann diese Figur lieben oder hassen – aber übersehen kann man sie nicht.

Clicker – Albträume zum Anfassen

Das absolute Highlight: Für alle, denen das menschliche Drama nicht reicht, gibt es den Clicker. Und ja – der ist wirklich fies. 12,7 cm pure Körperverzerrung, mit Pilzwucherungen, klaffendem Schädel und ausgestreckter Hand, als wolle er direkt aus der Verpackung springen. Farben zwischen Schimmelgrau, Blutrot und Sporenorange machen das Ding zum echten Blickfang – oder eher: Wegguck-Grund. Diese Figur ist nichts für Zartbesaitete und wohl die schaurigste Youtooz-Figur bisher.

Der Clicker bringt etwas mit, was den menschlichen Figuren fehlt: das blanke, instinktive Grauen. Während Ellie, Joel und Abby mit ihren eigenen Dämonen kämpfen, ist der Clicker der Dämon. Punkt. Als Limited Edition leuchtet dieser sogar im Dunklen.

Alle Figuren kommen in einer hochwertigen, matten Schutzhülle, die nicht nur optisch was hermacht, sondern beim Versand für Sicherheit sorgt – eine wichtige Sache bei Collectibles dieser Preisklasse. Besonders gelungen ist das visuelle Konzept: Die Kombination aus innerer Reinheit (strahlend weiße Innenverpackung) und äußerem Zerfall (die orangefarbene Schutzfolie mit ruinierter Stadtszenerie) passt perfekt zur The Last of Us-Thematik: Hoffnung und Verzweiflung im ständigen Clinch.

Fanservice mit Tiefgang

Die The Last of Us Youtooz Collection ist weit mehr als bloßer Fanservice. Sie zelebriert die Charaktere, ohne sie zu verklären. Jede Figur erzählt eine Geschichte – nicht nur durch ihre Pose oder Kleidung, sondern durch die spürbare Emotionalität, die in ihre Gestaltung geflossen ist. Hier wird nicht einfach ein Spiel vermarktet. Hier wird eine Welt konserviert – Moment für Moment, Trauma für Trauma.

Wer The Last of Us liebt – und über genug Regalfläche verfügt –, sollte sich diese Sammlung nicht entgehen lassen. Aber Vorsicht: Wer einmal anfängt, will sie alle.