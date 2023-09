The Last Oricru: Final Cut & Game-Changing Update verfügbar

GoldKnights und Plaion haben das Final Cut-Update für The Last Oricru veröffentlicht, das einige neue Features und Quality of Life-Verbesserungen umsetzt.

Die Geschichte von The Last Oricru – Final Cut spielt in der geheimnisvollen Welt von Wardenia, einem außerirdischen Planeten am Rande des Krieges. The Last Oricru – Final Cut bringt das interaktive Geschichtenerzählen auf eine neue Ebene und bietet eine Fantasiewelt, die Science-Fiction- und Mittelalter-Elemente zu einem fesselnden Erlebnis verbindet.

In Wardenia schlüpfen die Spieler in die Rolle von Silver, einem Helden, der sein Schicksal in einem epischen Abenteuer selbst in die Hand nehmen muss. Das Spiel kann sowohl im Einzelspielermodus als auch im Koop-Modus gespielt werden.

The Last Oricru – Final Cut verzichtet auf eine lineare Erzählung, wie sie für RPG-Abenteuer üblich ist, und setzt auf die Entscheidungen des Spielers, die sein Erlebnis prägen. Mit mehreren konkurrierenden Rassen, einem tiefgründigen Kampfsystem und Gefahren, die hinter jeder Ecke lauern, führt jede Entscheidung die Geschichte in neue und unerwartete Richtungen. Es ist ein wahrhaft einzigartiges Abenteuer, das für jeden Spieler anders ist.

Vladimír Geršl, Executive Producer von GoldKnights, kommentiert das neue Update wie folgt:

„Wir fühlen uns geehrt, dass so viele Spieler ihre Zeit auf Wardenia genießen und ihre eigenen Geschichten mit bedeutenden Entscheidungen erschaffen. Für uns ist unsere Community das Wichtigste, und wir haben uns die Zeit genommen, um zu hören, was die Spieler uns sagen, und haben uns an die Arbeit gemacht, um die Erfahrung der Spieler mit bedeutenden Updates zu erweitern. Die Änderungen, die unser neues Update mit sich bringt, sind nicht einfach nur Augenwischerei. Stattdessen wurde das gesamte Spiel grundlegend verbessert, von einer einfacheren Navigation über intensivere Kämpfe bis hin zu einem sanfteren Schwierigkeitsgrad und vielem mehr. Wir können es kaum erwarten, dass neue Spieler The Last Oricru – Final Cut entdecken, und wir freuen uns darauf, von denjenigen zu hören, die sich bereits auf ihre Abenteuer in Wardenia eingelassen haben.“

Zudem wurde dieses Update mit umfassenden Verbesserungen versehen und bietet ein aufgefrischtes Spielerlebnis mit mehr Tiefe, neuen Inhalten und bedeutenden Gameplay-Änderungen, die auf dem Feedback der Community basieren. Neue Abenteurer und erfahrene Veteranen werden damit gleichermaßen angesprochen.

Zu den wesentlichen Neuerungen gehören:

Sanfterer Schwierigkeitsverlauf, zugänglich für Anfänger und passionierte RPG-Spieler.

Einführung einer Ingame-Karte mit Navigationspunkten und Zielen

Völlig neues Hinweissystem mit kurzen Tutorials und Möglichkeiten für Spieler, die Spielmechanik zu meistern.

Zwei völlig neue Orte, die es zu erkunden gilt, mit neuen Rätseln und Bonusbelohnungen.

Großes Update für das Online-Koop-Spiel. Optimierter Netcode sorgt für ein stabileres Spielerlebnis.

Verbesserungen im Kampf, darunter ein verbessertes Pariersystem und Ausdauermanagement.

Verbesserungen der Bosskämpfe im gesamten Spiel mit besonderem Augenmerk auf die letzten beiden Bosse

Steam Deck-Optimierung für PC-Spieler, die ein flüssiges, stabiles Spielerlebnis für unterwegs bietet.

Neue Preisgestaltung, die ein sehr attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis bietet.

Das Update ist für alle Spieler kostenlos erhältlich.