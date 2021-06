The Last Oricru – Kommentiertes Gameplay zum Next-Gen Action-RPG

Prime Matter und GoldKnights zeigen ein kommentiertes Gameplay-Video zum neuen Action-RPG The Last Oricru, das für PlayStation 5, Xbox Series und den PC erscheint.

Entwickelt wird der Titel derzeit in Prag und versetzt die Spieler in die wunderbare Sci-Fi/Mittelalter-Welt von Wardenia. Man selbst schlüpft in die Rolle von Silver, der vor Jahren auf diesem mysteriösen Planeten „Schiffbruch“ erlitten hat, nur um plötzlich aus seiner Kryokammer geweckt zu werden.

Welche Bürde Silver zu tragen hat, welches Geheimnis den Planeten umgibt und welche Rolle Silver in diesem Spiel der Macht einnimmt, wird sich erst noch zeigen. Denn eure Entscheidungen bestimmen den Ausgang von The Last Oricru und werden diesen direkt beeinflussen.

Dynamische Erzählung

The Last Oricru sieht sich als Action-Rollenspiel mit einer starken Betonung auf dynamischem Storytelling und Spielerentscheidungen. Der Spieler erwacht in der lebhaften Sci-Fi/Mittelalter-Welt von Wardenia und findet sich inmitten eines massiven Bürgerkriegs um die Vorherrschaft auf dem Planeten wieder.

Harte Kämpfe, massive Auseinandersetzungen und eine dunkle Verschwörung überschatten die einst so friedliche Welt. Spieler wählen ihren eigenen Weg, schlagen sich auf die Seite der verschiedenen Fraktionen oder verraten sie, und beeinflussen den Ausgang des Krieges – denn ihre Entscheidungen zählen.