Prime Matter und Entwickler GoldKnights haben auf der gamescom den Release ihres 3rd-Person-Action-RPGs The Last Oricru im kommenden Oktober bestätigt. Ein neuer Trailer lädt die Spieler heute dazu ein, in die Abenteuer von Silver einzutauchen.

The Last Oricru bietet die Chance in die vergessene Vergangenheit einer faszinierenden Welt einzutauchen. Spieler decken darin die Verschwörung hinter den Ereignissen auf, die sich während des Spiels ereignen. Sie lassen die Konfliktparteien ihre Beweggründe für den Kampf verstehen oder sie ignorieren alles und jeden und lassen die Welt einfach brennen. Die Geschichte von The Last Oricru ist komplex und es kann sein, dass Spieler mehrere Durchläufe benötigen bis sich alle Teile des Puzzles zusammenfügen.

Silver wird in einen tobenden Bürgerkrieg um die Vorherrschaft auf dem Planeten hineingezogen und es liegt an den Entscheidungen und Handlungen der Spieler, dessen Ausgang zu bestimmen. Die lebendige und atmende Welt reagiert auf die Entscheidungen des Spielers und wird bei mehreren Durchläufen völlig unterschiedliche Erfahrungen bieten – vorausgesetzt, Silver wiederholt seine Fehler nicht. Eigentlich gibt es keine Fehler, nur „glückliche kleine Unfälle“.

The Last Oricru kann sowohl als Einzelspieler- als auch als (Splitscreen- & Online-Multiplayer-) Koop-Erlebnis gespielt werden, einschließlich verschiedener Schwierigkeitsgrade konzipiert, aus denen man wählen kann. So können Spieler zum Beispiel neue lustige Wege finden, um Bosse zu besiegen oder spezielle geheime Bereiche zu erreichen.

Das klassische RPG-Charakterstatussystem ermöglicht es zudem, den eigenen Charakter individuell zu spezialisieren, so die Vorteile der Rollenvielfalt genutzt werden können: Ob kräftiger „Tank“, Bogenschütze oder Magier-Duo mit ganz eigenem Koop-Zauber, um Chaos unter den Feinden anzurichten. Auch klassische Schwertkämpfer können sich in The Last Oricru Seite an Seite durch die Feinde hacken.

The Last Oricru erscheint am 13. Oktober 2022.