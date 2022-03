The Legend of Heroes: Trails from Zero – Release & Story-Trailer

NIS America veröffentlicht in diesem September The Legend of Heroes: Trails from Zero für PlayStation 4, zu dem man einen brandneuen Story-Trailer zeigt.

In The Legend of Heroes: Trails from Zero erlebt man Crossbell in einem aufregenden neuen Kapitel der The Legend of Heroes-Reihe. Diesmal findet man sich inmitten eines Territorialkampfes zwischen dem Erebonischen Reich und der Republik Calvard, die sich als Crossbell zu einem wohlhabenden Stadtstaat und einem der führenden Wirtschaftszentren des Kontinents entwickelt hat.

Begleitet Lloyd und seine Teamkollegen in der Special Support Section zu Beginn ihrer spannenden Reise, erkundet die Straßen von Crossbell City und entdecke alles, was die Stadt so zu bieten hat. Dazu gehört auch ihre verborgenen dunklen Seiten, welche Geschichten verbergen, die sich hinter der glänzenden Fassade dieses Stadtstaates befinden.

Obwohl ihre Abteilung von den Medien verspottet und vom Rest der CPD verachtet wird, kämpfen Lloyd und seine Freunde weiter dafür, ihre Stadt zu einem besseren Ort zu machen. Währenddessen werden sie jedoch langsam mit der kriminellen Korruption konfrontiert, die ihre Stadt erfasst. Sie wissen nicht, wie tief die Schatten von Crossbell City gehen.

The Legend of Heroes: Trails from Zero erscheint am 30. September 2022.