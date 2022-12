The Legend of Heroes: Trails into Reverie – Release im Juli 2023

NIS America hat dass Release-Datum zu The Legend of Heroes: Trails into Reverie bestätigt, das im Juli 2023 erscheint. Hierzu zeigt man heute den offiziellen Story-Trailer.

The Legend of Heroes: Trails into Reverie nutzt das Crossroads-System, um zwischen Rean Schwarzer, Lloyd Bannings und der maskierten Figur „C“ zu wechseln und das Schicksal von Schlüsselfiguren und Orten in Zemuria zu bestimmen. Spieler tauchen darin mit neuen Features wie United Front in raffinierte taktische Kämpfe ein und entdecken neue Verbündete und Herausforderungen in den Hallen des True Reverie Corridor.

Trails into Reverie – Deluxe Edition Vorbestellung

Ab sofort sind auch die Vorbestellungen von The Legend of Heroes: Trails into Reverie möglich, das optional als Deluxe Edition angeboten wird.

Die Deluxe Edition umfasst unter anderem den digitalen Soundtrack zum Download und ein Mini-Art-Book mit Konzepten und Zeichnungen aus dem Spiel.

Schließlich wirft der Story-Trailer einen Blick auf die Nachkriegswelt, nicht lange nach den Ereignissen des Großen Zwielichts. Hier beziehen drei Personen Stellung, deren unterschiedliche Schicksale sich zu einer verworrenen Geschichte verweben, die das ganze Land umspannt. NIS America verspricht damit eine packende Geschichte in der The Legend of Heroes-Reihe, die den Anfang vom Ende einläutet.

The Legend of Heroes: Trails into Reverie ist ab dem 07. Juli erhältlich.