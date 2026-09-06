The Legends of Zelda Movie: Domains sichern Steilvorlage für Trailer beim Nintendo Direct

Sony Pictures bereitet den Marketing-Start für die Live-Action-Adaption von „The Legend of Zelda“ vor. Registrierte Internetadressen und DNS-Einträge durch das Studio folgen demselben Muster wie die Kampagnenvorbereitung von Universal Pictures im Vorfeld von „The Super Mario Bros. Movie“.

Das Timing der Infrastructure-Sicherung trifft punktgenau auf Nintendos Doppel-Präsentation am 8. und 9. September 2026. Während die zweitägige Direct-Staffelung primär die Pipeline für neue Software und Revisionen bedient, markiert die 30-minütige Jubiläumsshow am Dienstag um 16:00 Uhr den einzig logischen Veröffentlichungsort für erstes Videomaterial.

Die Werbe-Maschinerie läuft an

Sony hält die Vertriebsrechte und führt die weltweite Promotion des von Wes Ball inszenierten Realfilms. Die scharfe Registrierung offizieller Webadressen ist kein Platzhalter für spätere Jahre. Sie dient der Bereitstellung von hochfrequenzfesten Server-Infrastrukturen für globale Trailer-Premiere-Traffic-Spitzen.

Inhalte im Vorfeld der Produktion blieben spärlich. Wer Server-Kapazitäten und Landing-Pages für eine IP dieser Skalierung hochzieht, tut dies unmittelbar Tage vor der Erstausstrahlung von Videomaterial.

The Legend of Zelda, Remain, Forgotten Island – so many big trailers next week 👀 — Daniel Richtman (@DanielRPK) September 5, 2026

Sony Pictures und Nintendo teilen sich die Budgets, doch die Markenführung bleibt strikt getrennt. Ein 30-minütiger Slot exklusiv für das Zelda-Jubiläum bietet exakt die nötige Sendezeit, um neben Software-Portierungen oder Remaster-Ankündigungen einen zweiminütigen Teaser unterzubringen.

Domain-Reservierungen im Filmsektor passieren nie zufällig. Sony schaltet die Netzwerkinfrastruktur scharf, um das Ausliefern von Videomaterial und Werbe-Assets ohne Systemausfälle zu garantieren. Der erste Teaser-Trailer des Zelda-Realfilms steht unmittelbar vor dem Release.