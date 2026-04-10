The Lift: Konsolen-Debüt bestätigt, Release rutscht auf 2027

Der übernatürliche Handwerker-Simulator „The Lift“ erscheint zusätzlich für PS5 sowie Xbox Series X|S, verzögert sich dafür aber um ein ganzes Jahr. Die Entwickler nutzen die zusätzliche Zeit, um das komplexe Zusammenspiel aus sowjetischer Sci-Fi-Atmosphäre und physikbasierten Rätseln zu verfeinern.

„The Lift“ wird nicht mehr wie ursprünglich geplant 2026 erscheinen, sondern erst im Jahr 2027 gleichzeitig für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S veröffentlicht. Während Konsolenspieler endlich Gewissheit über ihre Versionen haben, müssen PC-Fans eine massive Verschiebung schlucken.

Mehr als nur Hausmeister-Service im All

Hinter dem Spiel steckt das neue Studio Fantastic Signals, das sich aus Veteranen von Titeln wie „Ori and the Will of the Wisps“ und „Pathologic 2“ zusammensetzt. Diese Handschrift merkt man dem Konzept sofort an. In The Lift repariert ihr kein normales Haus, sondern das „Institute“ – eine gigantische, verlassene Forschungsstation, die stark von sowjetischer Science-Fiction und der SCP Foundation inspiriert ist.

Die Gameplay-Mechaniken gehen dabei weit über simples Klicken hinaus:

Taktile Reparaturen: Ihr müsst Schaltkreise manuell verkabeln, Fehlerströme messen und mechanische Bauteile physisch einsetzen.

Ihr müsst Schaltkreise manuell verkabeln, Fehlerströme messen und mechanische Bauteile physisch einsetzen. Anomale Atmosphäre: Schwarzer Schleim, realitätsverzerrende Anomalien und „kosmischer Verfall“ machen den Arbeitsalltag gefährlich.

Schwarzer Schleim, realitätsverzerrende Anomalien und „kosmischer Verfall“ machen den Arbeitsalltag gefährlich. Der Fahrstuhl als Basis: Euer mobiler Stützpunkt ist der namensgebende Lift, mit dem ihr verschiedene Biome der Station erkundet.

Dass ein Indie-Projekt dieser Größenordnung mehr Zeit braucht, überrascht bei genauerem Hinsehen kaum. Die gezeigten Gameplay-Demos deuten auf eine extrem hohe Interaktivität hin. Wenn man fast jedes Gerät – vom Verkaufsautomaten bis zum Atomreaktor – im Detail auseinandernehmen und reparieren kann, ist das Polishing-Level entscheidend. Nichts tötet die Immersion in einem Simulator schneller als eine hakelige Physik oder fehlerhafte Skripte bei komplexen Rätseln.

Die Verschiebung auf 2027 dämpft die unmittelbare Vorfreude, ist aber qualitativ vermutlich der richtige Schritt. The Lift besetzt eine spannende Nische zwischen dem entspannenden Gameplay eines House Flipper und der bedrückenden Mystery-Stimmung eines Control oder Prey. Wenn das Team die zusätzliche Zeit nutzt, um die SCP-ähnlichen Anomalien wirklich unheimlich und die Reparaturen befriedigend zu gestalten, erwartet uns hier ein echtes Highlight für Simulations-Fans. Der Umfang wirkt aktuell jedoch noch schwer greifbar – es bleibt abzuwarten, ob die Story über die gesamte Spielzeit trägt.

Was reizt euch mehr: Das entspannte Reparieren von Hightech-Geräten oder das Entschlüsseln der düsteren Geheimnisse des Instituts?