The Lonesome Guild: Don’t Nods düstere Heldensuche zeigt sich im neuen Gameplay

Die französische Kreativschmiede DON’T NOD hat heute die Schleier um ihr neuestes Projekt gelüftet – The Lonesome Guild betritt mit einer ersten spielbaren Demo die Bühne. Das Spiel nimmt als narratives Action-RPG Gestalt an und verspricht melancholische Mystik in einer Welt namens Etere, die vom Verfall durchzogen ist. Ein stimmungsvoller Gameplay-Trailer liefert daraus neue Eindrücke– düstere Atmosphäre inklusive.

Im Zentrum steht Ghost – ein körperloses Wesen, das ohne Erinnerung aus einem ätherischen Schlummer erwacht. Ohne Erklärung, ohne Ziel, aber mit einer seltsamen Berufung: eine Gilde zu formen. Nicht irgendeine Gilde, sondern eine lonesome guild – ein Haufen Verlorener, die unterschiedlicher nicht sein könnten. In der heute erschienenen Demo können Spieler:innen bereits zwei dieser schrägen Gestalten rekrutieren: den eigenwilligen Mr. Fox und den rätselhaften Davinci. Jede Figur bringt eigene Motive und Fähigkeiten mit sich – doch nur gemeinsam lässt sich der erste große Boss bezwingen, der auf Ghosts Reise lauert.

Mehr als ein Kampf: Rätsel, Bindung und Identität

The Lonesome Guild geht über das übliche ARPG-Gameplay hinaus. Es ist kein Hack-and-Slash-Fest, sondern ein fein abgestimmter Mix aus Echtzeitkämpfen, taktischem Charakterwechsel, Erkundung und Puzzle-Design. Besonders clever: Spieler wechseln nahtlos zwischen den Gildenmitgliedern – je nach Situation. Diese Synergie ist nicht nur spielmechanisch reizvoll, sondern auch erzählerisch bedeutungsvoll. Denn in den Pausen am Lagerfeuer offenbaren sich tragische Geschichten, fragile Bindungen – und vielleicht ein Stück von Ghosts verlorener Identität.

Der visuelle Stil ist ebenso bemerkenswert: Top-Down, ja, aber keineswegs altbacken. Klare Linien, dichte Nebelstimmung, gezielte Lichteffekte – Tiny Bull Studios setzt auf Stil statt Masse. Auch akustisch überzeugt das Spiel: Der Soundtrack unterstreicht die Melancholie, ohne jemals kitschig zu wirken.

Die aktuelle Demo ist auf Steam spielbar und wird auch im Rahmen des kommenden Steam Next Fest im Juni nochmals im Rampenlicht stehen. The Lonesome Guild erscheint im Herbst 2025 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC.