The Lonesome Guild: Ein Abenteuer gegen die Einsamkeit

Don’t Nod hat ein neues Kapitel aufgeschlagen und The Lonesome Guild enthüllt – ein Singleplayer-Action-RPG, das Herz und Taktik verbindet. Entwickelt von den in Turin ansässigen Tiny Bull Studios, verspricht dieser Titel ein mitreißendes Abenteuer rund um Freundschaft, Zusammenhalt und den Kampf gegen die Dunkelheit.

Ein Geist ohne Vergangenheit in einer Welt voller Geheimnisse

In The Lonesome Guild schlüpfen Spieler in die Rolle von Ghost, einem Geist ohne Erinnerungen, der sich in einer trostlosen Welt wiederfindet. Ein unheimlicher Nebel breitet sich aus, verschlingt alles auf seinem Weg und droht, die letzten Spuren von Leben auszulöschen. Doch Ghost ist nicht allein – eine Gruppe aus sechs Außenseitern wartet darauf, sich dem Abenteuer anzuschließen. Jeder dieser Charaktere bringt einzigartige Fähigkeiten, eigene Geschichten und emotionale Herausforderungen mit sich.

Das Gameplay setzt auf dynamische Kämpfe, knifflige Rätsel und die Möglichkeit, im Kampf und bei der Erkundung nahtlos zwischen den Charakteren zu wechseln. Die Beziehungen zu den Gefährten sind nicht nur für die Story zentral, sondern beeinflussen direkt das Gameplay: Wer seine Bande stärkt, schaltet mächtige Combos und berührende Momente am Lagerfeuer frei.

Eine neue Art von Action-RPG

Simone Pellegrini, Produzent bei Tiny Bull Studios, erklärt die Vision hinter dem Spiel: „Von Anfang an war The Lonesome Guild eine Geschichte über Verbundenheit. Wir möchten ein ARPG erschaffen, das heraussticht, bei dem Beziehungen nicht nur ein Teil der Geschichte sind, sondern eine Schlüsselkomponente, die in das Gameplay selbst eingewoben ist.“

Mit einer atmosphärischen Welt, strategischen Kämpfen und einer tiefgründigen Erzählweise hat The Lonesome Guild das Potenzial, ein einzigartiges Erlebnis zu bieten. Fans von emotionalen, storygetriebenen Spielen sollten sich den Herbst 2025 also schon einmal vormerken – denn dieses Abenteuer könnte eines der unvergesslichen Highlights des Jahres werden.

Der Release ist für Herbst 2025 auf Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC (Steam) geplant.