The Lonesome Guild erscheint im Oktober, eine ungewöhnliche Reise durch Etere

Manchmal reichen ein paar Szenen, um zu erkennen, dass ein Spiel mehr sein will als Standardkost. Genau diesen Eindruck hinterlässt der neue Story-Trailer zu The Lonesome Guild, mit dem DON’T NOD nicht nur den Release-Termin am 23. Oktober 2025 verraten hat, sondern auch den bislang klarsten Blick auf Figuren, Atmosphäre und Konflikte gewährt.

Eine Welt im Nebel und sechs Außenseiter

Im Zentrum von The Lonesome Guild steht die Welt Etere, die langsam von einem geheimnisvollen Nebel verschlungen wird. Anstatt einen klassischen Helden auf die Reise zu schicken, rückt das Spiel eine bunte Gruppe von sechs Außenseiter in den Mittelpunkt. Jede Figur bringt eigene Fähigkeiten, Biografien und Konflikte mit, und genau daraus entsteht Dynamik.

Spieler können zwischen den Charakteren jederzeit wechseln, was nicht nur die Kämpfe abwechslungsreicher macht, sondern auch Raum für Synergien schafft. Kombos, die sich aus dem Zusammenspiel ergeben, sowie kleine, intime Momente am Lagerfeuer sollen laut den Entwicklern das Gefühl verstärken, tatsächlich eine Gemeinschaft aufzubauen.

Kämpfen, rätseln, entdecken

Neben klassischen Action-RPG-Kämpfen verspricht The Lonesome Guild auch Rätsel und eine Welt voller Geheimnisse. Der neue Trailer deutet an, dass der Fokus weniger auf epischer Heldenreise liegt, sondern vielmehr auf den Beziehungen zwischen den Figuren, und wie sie mit dem Gefühl der Einsamkeit umgehen. Das ist ein spannender Ansatz, der sich angenehm von den gängigen Genre-Formeln abhebt.

Nach der Gamescom-Premiere war bereits zu spüren, dass hier mehr als ein weiteres Fantasy-Setting wartet. DON’T NOD und das beteiligte Tiny Bull Studio wollen die emotionale Seite des Rollenspiels betonen – eine Stärke, die man aus früheren Titeln wie Life is Strange kennt. Die offene Frage bleibt: Wird The Lonesome Guild die Balance zwischen packendem Gameplay und glaubwürdigen Charaktermomenten finden?

Antworten gibt es ab dem 23. Oktober 2025 auf PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC via Steam.