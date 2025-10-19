The Lonesome Guild: Erster Gameplay-Teaser zum emotionalen Action-RPG

Don’t Nod und Tiny Bull Studios haben einen neuen Teaser zu The Lonesome Guild enthüllt, und der gibt einen deutlich besseren Eindruck davon, was das Action-RPG eigentlich sein will. Statt auf Effekthascherei setzt der Clip auf Atmosphäre, emotionale Figurenmomente und das Zusammenspiel seiner ungewöhnlichen Heldengruppe.

Im Mittelpunkt steht Davinci, begleitet von Mr. Fox und einer bunt zusammengewürfelten Truppe von sechs Außenseiter:innen, die lernen müssen, sich in einer einsamen, von einem mysteriösen Nebel bedrohten Welt zu vertrauen. Das Echtzeit-Kampfsystem erinnert an klassische Party-RPGs, erlaubt aber dynamische Wechsel zwischen den Figuren, was nicht nur im Kampf, sondern auch in den erzählerischen Momenten spürbar werden soll.

Ob Dont’T Nod damit eine ähnliche emotionale Tiefe wie in Life is Strange oder Banishers erreicht, bleibt abzuwarten – aber der neue Teaser deutet an, dass The Lonesome Guild mehr sein will als das nächste RPG mit Party-System. Der Release folgt am 23. Oktober für PS5, Xbox Series X|S und PC erscheint.

Was denkt ihr – kann DON’T NOD den Balanceakt zwischen Action und Emotion schaffen?