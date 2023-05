The Lord of the Rings: Gollum – 2K Auflösung & Spielzeit bestätigt

In Zeiten, wo Zahlen auf dem Papier über dem eigentlichen Spielspaß stehen, rückt nun auch Daedalic Entertainment mit letzten Details zu The Lord of the Rings: Gollum heraus. Neben der Spielzeit wurden hier auch die finalen Auflösungen und Performance-Modi bestätigt.

Das Adventure im The Lord of the Rings-Universum bringt es bei einem durchschnittlichen Lauf auf rund 20 Stunden in der Story, auch wenn es laut Producer Harald Riegler durchaus kürzer sein kann. Das wird abhängig davon sein, wie sehr man die Spielwelt in seinem eigenem Tempo erkundet. Daedalic empfiehlt aber ausdrücklich, sich etwas Zeit dafür zu nehmen.

Auf PS5 & Xbox Series X|S in 2K

Auf der technischen Seite bietet The Lord of the Rings: Gollum verschiedene Modi, inkl. einem Performance-Mode mit 2K Auflösung und 60fps, sowie einen Quality Mode, dessen Auflösung etwas höher liegt. Genauere Analysen dürften folgen, sobald das Spiel erschienen ist.

Daedalic erinnert auch noch einmal an die laufende Vorbestellphase, zu der auch die Precious Edition gehört. Diese wurde vor allem für Tolkien-Fans zusammengestellt und umfass ein beeindruckendes Paket voller Mittelerde-Andenken.

Dazu gehören über 100 atemberaubende Artworks, ein Lore-Kompendium mit spannenden Infos rund um die Welt von Mittelerde, ein zusätzliches Sindarin-Sprachpaket, das den Spielern das Gefühl gibt, sich tatsächlich östlich des Nebelgebirges zu befinden, und vieles mehr! Diese Edition wird Fans und Gamer gleichermaßen begeistern und tief in die Welt von J. R. R. Tolkien eintauchen lassen.

The Lord of the Rings: Gollum erscheint am 25. Mai 2023.