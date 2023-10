The Lord of the Rings: Gollum – Damalige Entschuldigung wurde von ChatGPT verfasst

Daedalics The Lord of the Rings: Gollum gilt als der größte Fehlschlag in diesem Jahr, den man am liebsten vergessen lassen möchte. Zwar gab es am Ende eine Entschuldigung für den miserablen Zustand des Spiels, diese wurde allerdings durch die KI ChatGPT verfasst.

Das verrät der Entwickler in einer aktuellen Doku von Game Two, die selbst wohl nichts davon wussten, bis die Entschuldigung veröffentlicht wurde. Initiiert wurde das Ganze wohl von Publisher Nacon, die damals folgendes Statement veröffentlichten:

„Wir möchten uns aufrichtig für die enttäuschende Erfahrung entschuldigen, die viele von euch mit „Der Herr der Ringe: Gollum“ nach der Veröffentlichung gemacht haben. Wir erkennen an und bedauern zutiefst, dass das Spiel nicht die Erwartungen erfüllt hat, die wir an uns selbst und an unsere Community gesetzt haben. Bitte akzeptiert und aufrichtige Entschuldigung für etwaige Enttäuschungen, die dieses Spiel verursacht hat.“

Daedalics wusste nichts von der KI-Entschuldigung

Zwei Quellen innerhalb des Studios haben dies wohl so geäußert und gleichzeitig die Schuld von sich geschoben, da man nichts davon wusste. Man selbst habe nur versichert, dass man sich umgehend mit der Optimierung des Spiels auseinandersetzen wird und dazu eine Reihe von Patches angekündigt, auch wenn dies am Ende wohl kaum ein anderes Spiel ausmachen wird.

Zwischenzeitlich wurde die interne Entwicklungsabteilung bei Daedalic allerdings aufgelöst und der Betrieb auf einen reinen Publisher umgestellt. Ein zweites The Lord of the Rings-Projekt wurde indes abgesagt und sämtliche Fördergelder dafür zurückgezahlt.

Was bleibt ist ein kurioser Release, der es durch die aktuellen Umstände kaum besser macht. Im Grunde macht es das sogar noch schlimmer, man nicht einmal bei der Einsicht wirklich ehrlich zu seinen zahlenden Kunden sein konnte.