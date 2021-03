The Lord of the Rings: Gollum – Erste Gameplay-Szenen in Kürze

Daedalic Entertainment wird in Kürze die ersten Gameplay-Szenen aus The Lord of the Rings: Gollum präsentieren, die man im Rahmen der Future Games Show zeigt.

Daedalic Entertainment wurde heute als offizieller Partner der Pre-Show bestätigt, die am 25. März ab 22:45 Uhr auf Twitch, Facebook, YouTube, Twitter und GamesRadar ausgestrahlt. Der Spring Showcase, ein digitaler Showcase, auf dem mehr als 40 Spiele gezeigt werden, ist das erste von drei Events, die für 2021 geplant sind. Weitere Shows folgen im Juni und August.

Stephanie Panisello, die Performance-Capture-Schauspielerin und Stimme von Claire Redfield aus Resident Evil 2, führt als Hostess durch die Pre-Show.

„Ich freue mich sehr auf die Pre-Show. Wer weiß, was für spannende Ereignisse und großartige Spiele dieses Jahr auf uns warten! Ich kann es kaum erwarten! Wir sehen uns am 25. März live auf Twitch.”

Daedalic Entertainment zeigen sieben ihrer kommenden Titel in der 15-minütigen Pre-Show, darunter das weltweit erste Gameplay-Material zum Action-Adventure The Lord of the Rings: Gollum. Die Show ist zudem vollgepackt mit Neuankündigungen, Walkthroughs, Gameplay-Trailern und Enthüllungen neuer Features zu einigen von Daedalics am meisten erwarteten Titeln wie Hidden Deep und Glitchpunk.

Alle relevanten Neuigkeiten von der Future Games Show Future Games Show gibt es dann hier bei uns.