The Lord of the Rings: Gollum – Statement zur Sindarin-Synchro hinter der Paywall

Mit der Gold-Meldung von The Lord of the Rings: Gollum haben die Publisher Daedalic Entertainment und Nacon auch eine besondere Precious Edition vorgestellt, die für einige Verwirrung sorgt.

Darin enthalten ist unter anderem eine Sindarin-VO Erweiterung, die eine zusätzliche Sychronisation in der elbischen Sprache Sindarin umfasst, welche mit professionellen Sprechern aufgenommen wurde.

Synchronisation hinter Paywall?

Fans von Mittelerde können damit noch tiefer in die Welt von Tolkien eintauchen, bleiben auch auch verwundert zurück und haben die Befürchtung, dass so etwas Banales wie eine Synchronisation hinter eine Paywall gepackt wird. Ganz so dramatisch scheint es jedoch nicht zu sein.

Auf Anfrage von PushSquare hat Daedalic hier etwas Klarheit verschafft, wonach die Sindarin-Sprache tatsächlich als kleiner Bonus zu verstehen ist, der sich meist jedoch nur auf NPCs im Hintergrund bezieht, um dem Spiel damit etwas mehr Atmosphäre zu verleihen.

Laut Daedalic stellt dieser DLC einen Bonus für „echte Tolkien-Anhänger“ dar, die noch tiefer in die Welt von Mittelerde eintauchen wollen.

„Diese Edition wird Fans und Gamer gleichermaßen begeistern und tief in die Welt von J. R. R. Tolkien eintauchen lassen.“

Die The Lord of the Rings: Gollum – Precious Edition umfasst insgesamt:

Der Herr der Ringe: Gollum | Hauptspiel

Hauptspiel Exklusives Concept Art | Über 100 Originale Skizzen und einzigartige Einblicke in die Entwicklung

Über 100 Originale Skizzen und einzigartige Einblicke in die Entwicklung Lore-Kompendium | Hintergrundwissen zu unerzählten Geschichten aus Mittelerde

Hintergrundwissen zu unerzählten Geschichten aus Mittelerde Original Soundtrack | Episches, orchestrales Album mit 17 Titeln

Episches, orchestrales Album mit 17 Titeln Sindarin-VO Erweiterung | Zusätzliche Vertonungen in der elbischen Sprache Sindarin – aufgenommen mit professionellen Sprechern und genau das richtige für eingefleischte Fans von Mittelerde, die noch tiefer in die Welt von Tolkien eintauchen möchten

Die Precious Edition kann gegen einen kleinen Aufpreis von 10 EUR im PlayStation Store vorbestellt werden.