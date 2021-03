The Lord of the Rings: Gollum zeigt sich in ersten Gameplay-Szenen

Wie angekündigt, wurden heute die ersten Gameplay-Szenen aus The Lord of the Rings: Gollum enthüllt, wobei diese doch kürzer als erwartet ausfielen. Gerade einmal ein paar Sekunden konnte man aus dem Adventure erhaschen, die natürlich den Protagonisten Gollum zeigen.

The Lord of the Rings: Gollum dreht sich bekanntermaßen um den gleichnamigen Charakter oder Sméagol, der wie Frodo ein Hobbit war, bevor er von der Macht des einen Rings korrumpiert wurde. Die Story, die als Action-Adventure aufgebaut ist, folgt dabei seinem Leben als Sméagol vor und während seiner Verwandlung in Gollum.

Gollum oder Sméagol?

Das Gameplay von The Lord of the Rings: Gollum basiert in Teilen auf Entscheidungen, wobei man hier aus der sanfteren Sméagol-Persönlichkeit und der Gollum-Psyche wählen kann. Dies wirkt sich laut Lead Narrative Designer, Tilman Schanen, auf das Spielgefühl aus, in dem Animationen, Soundscapes, bestimmte Spielsituationen oder Dialoge je nach Gollums aktueller Persönlichkeit beeinflusst werden.

Gollum besitzt zudem keine traditionellen Waffen, kann seine Gegner aber mit Gegenständen ablenken oder die Fähigkeiten seiner Verbündeten nutzen, oder optional auch die Umgebungen. Diese fallen in Teilen offen aus, teils aber auch linear, wo die Spieler entscheiden können, ob sie sich um die Wachen herum schleichen oder eine riskantere Parkour-Route wählen möchten.

The Lord of the Rings: Gollum erscheint 2022.