The Lord of the Rings: Return to Moria – „Durin’s Folk“-Erweiterung bringt 20 Stunden Abenteuer

Zwei Jahre nach dem ursprünglichen Release kehrt The Lord of the Rings: Return to Moria in großem Stil zurück. Mit der neuen Erweiterung „Durin’s Folk“, die am 18. November erscheint, wollen Entwickler Free Range Games und Publisher North Beach Games zeigen, dass ihr Survival-Crafting-Abenteuer mehr ist als ein Nischentitel für Tolkien-Fans.

Die Erweiterung verspricht über 20 Stunden neue Inhalte, frische Spielmechaniken und ein erweitertes Endgame, inklusive neuer kooperativer Dungeons, die sich bei jedem Durchlauf verändern.

Neue Wege, alte Geheimnisse

„Durin’s Folk“ setzt direkt an der bisherigen Geschichte an und erweitert die Lore der Zwerge um bislang unerzählte Kapitel. Spieler erfahren mehr über das Schicksal der Dúnedain im Vierten Zeitalter und dürfen neue Regionen jenseits der Gebirgshöhlen erkunden, darunter den mysteriösen Durin’s Tower. Wer lieber aufbaut statt kämpft, bekommt mit dem neuen System zum Errichten sogenannter Monumente endlich langfristige Bauziele, die das Fortschrittsgefühl deutlich stärken sollen.

Das Spiel erlaubt nun, gerettete NPCs in die eigene Siedlung zu integrieren. Diese übernehmen Berufe wie Schmied, Braumeister oder Wächter, ein Feature, das Fans des Basisspiels lange gefordert haben. Auch die überarbeitete Endgame-Ökonomie sorgt für frische Motivation, da neue Materialien und Rezepte nicht nur spielerischen Nutzen, sondern auch zusätzliche Hintergrundinformationen zur Welt liefern.

Ein starkes Signal an die Community

Dass Return to Moria nach zwei Jahren so umfangreich erweitert wird, ist alles andere als selbstverständlich. Das Spiel hat sich seit dem Launch stetig weiterentwickelt – vom anfänglichen Geheimtipp hin zu einem der robustesten Vertreter im Survival-Crafting-Genre. Die kommende Erweiterung unterstreicht, wie eng Free Range Games auf das Feedback der Community hört.

Ob „Durin’s Folk“ den ohnehin treuen Spielerkern vergrößern kann, bleibt abzuwarten. Fans von Zwergen, Schmiedekunst und Tolkien-Lore bekommen im November somit mehr als nur ein paar neue Quests – sie erhalten ein richtiges neues Kapitel im Moria-Mythos.

Was meint ihr: Wird „Durin’s Folk“ Return to Moria endgültig zum Must-Play für Herr-der-Ringe-Fans machen – oder bleibt es ein Geheimtipp unter Kennern?