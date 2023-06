The Lord of the Rings: Return to Moria für PS5 angekündigt

Nachdem The Lord of the Rings: Gollum ein ziemlicher Reinfall war, schickt man umgehend The Lord of the Rings: Return to Moria hinterher, das auf dem Summer Game Fest für PS5 angekündigt wurde.

Der Titel wird von Free Range Games und Publisher North Beach Games entwickelt und wird ein Survival-Crafting-Spiel, das im Vierten Zeitalter von Middle-earth spielt. Darin folgt man den Zwergen, um sich auf ein neues Abenteuer zu begeben und die legendäre Heimat Moria unter dem Nebelgebirge zurückzuerobern.

Bis zu vier Spieler kämpfen dazu gemeinsam um ihr Überleben, fertigen Gegenstände, bauen und erkunden die berühmten, weitläufigen Minen und treffen auf allerhand Charaktere aus dem The Lord of the Rings-Universum. Doch die tapferen Abenteurer müssen wachsam sein, denn geheimnisvolle Gefahren warten auf sie.

Rückkehr in die Minen von Moria

Die Spieler wurden von Lord Gimli Lockbearer ins Nebelgebirge gerufen, um hier eine Gruppe von Zwergen zu steuern, die in den Tiefen unter ihnen die verlorene Beute aus der Zwergenheimat Moria – auch bekannt als Khazad-dûm und Dwarrowdelf – bergen sollen. Ihre Suche setzt viel Mut voraus, denn sie müssen tief in die berüchtigten Minen von Moria vordringen, um ihr Ziel zu erfüllen.

Das Zwergenreich Moria wirkt durch seinen prozedural generierten Ansatz jedes Mal neu, man kann die Expeditionen allein oder online mit Gefährten in Angriff nehmen, muss Mineralien abbauen, sowie seine Ausrüstung und Ressourcen verbessern, aber Vorsicht: Bergbau ist laut und kann Gefahren wecken, die tief unter dir schlummern.

Die Spieler können außerdem uralte magische Gegenstände entdecken, darunter Schwerter, die durch ein Leuchten die Nähe von Orks verraten, Karten von lange verlassenen Mithril-Adern, Bücher mit vergessenen Fertigungsplänen und Amulette, die Stärke oder Weisheit verleihen und vieles mehr. Es liegt an einem selbst, seine Identität zu finden und mittels Waffen und Ressourcen seinen einzigartigen Stil weiter zu verfeinern.

The Lord of the Rings: Return to Moria erscheint im Herbst 2023 für PS5.