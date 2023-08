The Lord of the Rings: Return to Moria – Release im Oktober bestätigt

Kaum angekündigt, gibt es auch schon ein Release-Datum zu The Lord of the Rings: Return to Moria, das Free Range Games und Publisher North Beach Games auf der Gamescom enthüllt haben. Bereits am 24. Oktober kehrt man nach Mittelerde zurück.

Die Geschichte von The Lord of the Rings: Return to Moria führt die Spieler über die Grenzen der Bücher hinaus und in das vierte Zeitalter von Mittelerde. Von Lord Gimli Lockbearer in die Nebelberge gerufen, übernehmen die Spieler die Kontrolle über eine Gruppe Zwerge, deren Aufgabe es ist, die verlorene Beute aus der Zwergen-Heimat Moria – bekannt als Khazad-dûm oder Zwergendelf – in den Tiefen unter ihren Füßen zurückzugewinnen. Ihre Aufgabe wird Standhaftigkeit und Teamwork erfordern – sie müssen tief in die Minen von Moria vordringen, um ihre Schätze zu bergen, in der Hoffnung, sie eines Tages wieder in ihrem früheren Glanz erstrahlen zu lassen.

Spieler erschaffen ihren eigenen Zwerg

In The Lord of the Rings: Return to Moria erschaffen die Spieler ihren eigenen Zwerg, bevor sie sich alleine oder zusammen mit einer Gruppe anderer Zwerge online in die höhlenartigen Minen von Moria wagen. Jedes Abenteuer in den Tiefen bringt durch den Einsatz prozedural generierter Umgebungen einzigartige Herausforderungen und Möglichkeiten mit sich und schafft nahezu endlose Möglichkeiten, wenn man die tiefsten Tiefen der Zwerge erkunden.

Während sie immer tiefer vordringen, müssen die Zwerge sicherstellen, dass ihr Metall bereit ist, den darin lauernden Gefahren zu trotzen, indem sie widerstandsfähige Rüstungen und fein geschliffene Waffen herstellen, die in der Lage sind, alle Arten von Kobolden, Spinnentieren und geheimnisvolleren Feinden zu schützen und zu besiegen. Nebenbei erforschen sie die Geheimnisse des Nebelgebirges, gewinnen wertvolle, von Zwergen geschätzte Metalle, bauen die Schmieden wieder auf, die längst erloschen sind, und lernen das Geheimnis des Schattens kennen, der darin lauert.

Die Vorbestellungen von The Lord of the Rings: Return to Moria sind ab sofort verfügbar.