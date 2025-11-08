The Lord of the Rings: Return to Moria – Sequel in Arbeit laut LinkedIn-Leak

Manchmal verraten nicht Trailer oder Pressemitteilungen die spannendsten Dinge, sondern ganz banale LinkedIn-Profile. Genau das ist jetzt bei The Lord of the Rings: Return to Moria passiert, und der Eintrag eines ehemaligen Studio-Mitglieds klingt nach einem klaren Hinweis auf einen Nachfolger.

Leak durch LinkedIn: Das nächste Abenteuer der Zwerge

Wie der bekannte Branchenbeobachter Timur222 entdeckte, listete eine Ex-Producerin von Free Range Games in ihrem Profil ihre Arbeit am „Post-Production Lifecycle der Return to Moria-Franchise (und Sequel)“ auf. Das klingt alles andere als ein Versehen, offenbar ist ein Nachfolger längst in der Mache.

Interessant ist dabei, dass sie zusätzlich ein weiteres Projekt erwähnt, nämlich ein neues AAA-Spiel mit einem Budget von rund 100 Millionen US-Dollar und einem 130-köpfigen Team. Für ein Studio, das bisher vor allem durch das 2023 erschienene Survival-Spiel Return to Moria bekannt wurde, ist das eine Ansage.

Erfolg verpflichtet, und liefert den Stoff für mehr

Dass Free Range Games das Franchise fortsetzt, überrascht nur bedingt. Das Zwergenabenteuer rund um die Rückeroberung von Moria kam bei Fans der Tolkien-Welt deutlich besser an als erwartet. Auch wenn die Technik anfangs wackelte, überzeugte das Konzept: Survival trifft auf Lore.

Mit dem kommenden Durin’s Folk DLC, der am 18. November erscheint, wird die aktuelle Version zudem weiter ausgebaut. Rund 20 Stunden neue Inhalte, NPC-Rekrutierungen und neue Basen versprechen frischen Schwung – und bereiten vielleicht schon die Basis für das, was im Sequel größer, schöner und stabiler werden könnte.

Ein neues Kapitel in Mittelerde?

Die Frage ist nun: Bleibt Free Range Games der Survival-Schiene treu, oder entwickelt sich Return to Moria weiter in Richtung klassischem Action-Adventure? Noch ist alles offen, doch der Leak macht klar: Das Studio denkt langfristig. Und wer weiß, vielleicht ist Moria nur der Anfang eines größeren Mittelerde-Universums im modernen Gaming.

Was würdet ihr euch von einem Sequel wünschen – mehr Tiefe, mehr Story oder einfach nur weniger Felsabbrüche?