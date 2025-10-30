The Lord of the Rings – Schlechte Nachrichten für das ambitionierte Amazon-MMO

Es klang nach einem Traumprojekt für viele Fans von Mittelerde: ein groß angelegtes The Lord of the Rings-MMO, entwickelt von Amazon Games, das die Geschichten von Der Hobbit bis zur Herr der Ringe-Trilogie miteinander verbinden sollte. Doch nun scheint klar, dass dieses Abenteuer nie beginnen wird.

Ein ehemaliger Mitarbeiter von Amazon Games schreibt auf LinkedIn, er sei im Rahmen der jüngsten Entlassungswelle entlassen worden, gemeinsam mit Kolleginnen und Kollegen, die an New World und dem noch jungen Lord of the Rings-Projekt arbeiteten. Der beiläufige Kommentar „y’all would have loved it“ ließ in der Community schnell die Alarmglocken schrillen: Das Spiel sei wohl eingestellt worden, bevor es überhaupt richtig Fahrt aufnehmen konnte.

Amazon zieht sich aus dem MMO-Geschäft zurück

Dass Amazon Games aktuell keine guten Zeiten durchlebt, ist kein Geheimnis. Über 14.000 Stellen sollen diese Woche konzernweit gestrichen worden sein, ein erheblicher Teil davon bei den Entwicklerteams von New World und dem noch in der Konzeptphase befindlichen Tolkien-MMO.

Schon vor wenigen Tagen hatte Amazon öffentlich erklärt, man wolle sich künftig von großen Onlineprojekten wie MMOs distanzieren. New World, das 2021 als Hoffnungsträger startete, konnte die Spielerbasis nie langfristig halten. Das Scheitern dieses Titels dürfte intern viele Strategien infrage gestellt haben, und offenbar auch das Schicksal des Lord of the Rings-Spiels besiegelt haben.

Dabei schien das Projekt durchaus ambitioniert: ein „persistent open-world adventure“, das die wichtigsten Ereignisse der Mittelerde-Saga miteinander verknüpfen sollte, in Zusammenarbeit mit Embracer, dem aktuellen Rechteinhaber der Marke. Für viele Spieler war das die Chance, die Welt von Tolkien in neuer technischer Qualität zu erleben.

Wer übernimmt Mittelerde?

Mit dem Aus des The Lord of the Rings-MMO bleibt die Zukunft digitaler Ausflüge nach Mittelerde ungewiss. Zwar arbeitet Weta Workshop weiterhin an einem kleineren Projekt, doch ein echtes Online-Epos scheint in weiter Ferne.

Ob andere Studios das Potenzial aufgreifen – oder ob die Lizenz nun erneut auf Eis liegt –, bleibt offen. Für Fans ist es jedenfalls eine bittere Nachricht. Wieder einmal scheitert ein Versuch, Tolkiens Welt mit moderner Online-Technologie zu vereinen.

Am Ende bleibt die Frage: Wird es jemals ein MMO geben, das dem Geist von Mittelerde gerecht wird – oder ist dieses Kapitel endgültig geschlossen?