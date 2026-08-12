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The Lord of the Rings: War in the North – Aspyr plant weitere Klassiker-Releases

Lukas Author 2026
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Lukas Neumann
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Als "Padawan" von Niklas begleitet Lukas Neumann das PlayStation-Ökosystem bei PlayFront. Er hinterfragt kritisch Grafik-Exzesse und AAA-Budgets, um eine ehrliche Perspektive auf aktuelle Gameplay-Konzepte und die...
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Nach War in the North bringt Aspyr noch mehr Herr-der-Ringe-Klassiker zurück. Welche Titel für PS5 & Co. anstehen könnten.

Lord Of The Rings War In The North

Die überraschende Veröffentlichung von „The Lord of the Rings: War in the North – Legacy Edition“ war erst der Anfang. Developer Aspyr hat offiziell bestätigt, dass sich Spieler künftig auf weitere Neuauflagen klassischer Herr-der-Ringe-Titel freuen können.

Ein Blick auf das Archiv

Mit der Ankündigung öffnet sich die Tür für eine ganze Palette an Nostalgie-Highlights. In der Pressemitteilung zur Legacy Edition stellte das Studio klar, dass dieses Spiel der erste Schritt einer längerfristigen Initiative ist. Konkrete Namen nannte Aspyr bisher zwar nicht, doch die Bibliothek an vergangenen Konsolen-Generationen ist riesig.

Die Ära der PlayStation 2 und Xbox brachte Legenden hervor. Die offiziellen Filmumsetzungen zu Die zwei Türme und Die Rückkehr des Königs prägten damals das Hack-and-Slay-Genre auf Konsolen. Dazu kommen RPG-Experimente wie Das dritte Zeitalter oder taktische Schlachten in Die Schlacht um Mittelerde und Die Eroberung.

Warum das für uns wichtig ist

Lizenzprobleme hielten viele dieser Spiele jahrelang auf modernen Systemen gefangen. Dass Aspyr hier aufräumt, schließt eine echte Lücke für Konsolenspieler.

Wer Schlachten wie die Verteidigung von Helms Klamm damals selbst auf dem Röhrenfernseher erlebt hat, weiß genau, wie viel Wucht in diesen Titeln steckte. Auf modernen Konsolen mit stabilen Frameraten und angepasster Steuerung könnten diese Spiele ihren zweiten Frühling erleben.

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Gleichzeitig arbeitet Warhorse Studios bekanntlich an einem eigenen Open-World-Spiel im Mittelerde-Universum. Für Fans von Tolkiens Welt bricht damit eine extrem spannende Zeit an.

Aspyr liefert genau das, worauf viele von uns seit Jahren gewartet haben: den unkomplizierten Zugang zu den Klassikern unserer Jugend. Wenn die technischen Umsetzungen stimmen, steht uns eine erstklassige Retro-Welle bevor.

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