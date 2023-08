The Lords of the Fallen – Grafik- & Performance Modi bestätigt, DLCs in Planung?

Entwickler Hexworks hat sich zu den Grafik- und Performance-Modi geäußert, die man in The Lords of the Fallen unterstützten wird. Außerdem hat man sich zu möglichen DLCs geäußert.

Große Überraschungen wird es mit The Lords of the Fallen demnach nicht gegeben, die einen Performance-Mode mit 1080p und 60fps und einen Grafik-Modus mit 1440p und 30fps bieten. Auf native 4K wird absichtlich verzichtet.

„Auf beiden Konsolen bieten wir Performance- und Qualitätsmodi. Der Performance-Modus läuft mit 60 Bildern pro Sekunde und hochskalierte 1080p-Auflösung, was in der Branche sozusagen der Standard ist. Der Qualitätsmodus ist 2K (1440P) hochskaliert und läuft mit 30 FPS. Aber selbst wenn man mit 60fps spielt, sieht Lords of the Fallen wirklich gut aus.“

Damit gibt man indirekt irgendwo zu, dass die aktuellen Konsolen nur schwer in der Lage sind, die stets angepriesenen 4K zu liefern, die weiterhin eine Ausnahme bleiben werden. Dabei greift man für The Lords of the Fallen schon auf die Unreal Engine 5 zurück, die eigens für diese Konsolen-Generation entwickelt wurde und alles so viel besser machen sollte.

Bekommt The Lords of the Fallen einen DLC?

An anderer Stelle hat man sich zu möglichen DLC-Plänen für The Lords of the Fallen geäußert, die es aktuell noch nicht gibt. Diese macht man in erster Linie von dem Feedback der Spieler abhängig, hat aber schon einige Ideen dazu.

Gegenüber Mp1st heißt es hier:

„Wir haben mehrere Dinge im Kopf, die alle von unserem Community-Feedback abhängen. Wenn die Community jedoch nach mehr Inhalten fragt, müssen wir uns möglicherweise ein wenig anstrengen, um mehr Inhalte für dieses Spiel zu erstellen, das wir in diesem Jahr veröffentlichen. Davon wird viel abhängen.“

Abgesehen davon plant man bereits eine Reihe von kostenlosen Updates wie Verbesserungen, Anfragen und Feedback zu unterstützen. Abhängig davon wird man mindestens sechs Monate bis ein Jahr nach der Veröffentlichung an dem Spiel arbeiten.

The Lords of the Fallen erscheint am 13. Oktober 2023.