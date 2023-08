The Lords of the Rings: Gollum bekommt riesigen Patch

Daedalic Entertainment hat den nächsten umfassenden Patch für The Lords of the Rings: Gollum veröffentlicht, der das Action-Adventure irgendwie noch retten soll. Dieser behebt Progresssion Bugs, Abstürze und vieles mehr.

Unter anderem werden verschiedene Missionen erwähnt, die nicht abgeschlossen werden konnten, ebenso Objekte, die ständig verschwinden, das ungewollte Herunterfallen von Klippen an einem Checkpoint, es werden Lokalsierungsprobleme behoben, ebenso wird die allgemeine Performance verbessert.

Der Changelog, den man auf Steam nachlesen kann, zeigt, wie schwerwiegend die Probleme mit dem Spiel waren und in welch schlechtem Zustand es ausgeliefert wurde. Am Ende waren sich alle einig, dass sich Daedalic Entertainment mit dem Projekt etwas übernommen hat, was angesichts ihrer Firmengeschichte etwas schade ist.

Inzwischen hat man die interne Entwicklungsabteilung aufgelöst und wird zukünftig nur noch Spiele vertreiben. Ob man eines Tages zur Spiele-Entwicklung zurückkehren wird, bleibt abzuwarten.

Wer The Lords of the Rings: Gollum trotz der weniger werdenden Probleme eine Chance geben möchte, findet das Spiel fast überall zum Schnäppchenpreis.

The Lords of the Rings: Gollum Patch Notes 2.2 Auszug