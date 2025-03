The Mound: Omen of Cthulhu enthüllt – Eine Expedition ins Unbekannte

Schließt euch einem Team von Entdeckern auf der Suche nach Schätzen und Geheimnissen an, die tief in den verborgenen Ecken der Welt lauern. In The Mound: Omen of Cthulhu wurde enthüllt – und hier geht es nicht nur um den klassischen Jagdinstinkt nach Reichtümern, sondern auch um das Überleben in einer Welt, die von übernatürlichen Kräften beherrscht wird. Bereiten euch darauf vor, an Bord eurer Galeone mit sorgfältig ausgewählter Ausrüstung und Waffen in einen düsteren Dschungel aufzubrechen, der von der unheimlichen Präsenz Cthulhus geprägt ist.

Horror im Stil von Lovecraft

Die Inspiration aus den finsteren Erzählungen H.P. Lovecrafts ist in The Mound allgegenwärtig. Der Horror in diesem Spiel ist nicht nur äußerlich – er ist tief in die Realität des Spielers verwoben. Die Welt um euch herum wird zunehmend verzerrt, als mystische Mächte eure Wahrnehmung verändern. Was real ist, ist schwer zu erkennen, und was die Gruppe zu sehen glaubt, könnte ein Albtraum sein. Die dunklen Kreaturen und unerklärlichen Phänomene, die den Dschungel bevölkern, sind nur der Anfang eines Wahnsinns, der alles in Frage stellt. Die Grenze zwischen Illusion und Realität verwischt, und eure Fähigkeit zur rationalen Entscheidungsfindung wird auf die Probe gestellt.

In diesem Spiel geht es nicht nur um den Kampf gegen dunkle Wesen – The Mound zwingt die Spieler, ihre Kommunikation und Zusammenarbeit auf ein völlig neues Niveau zu heben. Der wahre Feind ist der Wahnsinn, der mit jeder Stunde stärker wird. Halluzinationen nehmen überhand, und das Vertrauen in die eigenen Sinne schwindet. Ein falsches Wort, ein Missverständnis in einer der vielen bedrohlichen Situationen, und die Expedition könnte in einer Katastrophe enden. Die Frage bleibt: Können ihr euch wirklich auf eure Mitstreiter verlassen? Oder hat der Wahnsinn bereits in der Gruppe Fuß gefasst?

Ein verfluchter Dschungel voller Schätze

Die Expedition führt immer tiefer in einen undurchdringlichen Dschungel, in dem die Gefahren ebenso zahlreich sind wie die verborgenen Schätze. Jeder Schritt kann eine Falle sein, jeder Atemzug könnte das Ende der Reise bedeuten. Doch die Belohnung lockt: Im Inneren des Dschungels befindet sich eine legendäre unterirdische Welt, in der unvorstellbare Reichtümer auf euch warten. Doch nur wer einen klaren Kopf bewahrt und die Geister des Wahnsinns besiegt, wird in der Lage sein, lebend zurückzukehren.

The Mound: Omen of Cthulhu ist ein einzigartiges Abenteuer, das nicht nur die körperliche, sondern auch die geistige Ausdauer der Spieler fordert. Werdet ihr es schaffen, den Wahnsinn zu überleben und die verborgenen Reichtümer zu bergen? Oder wird die Dunkelheit euch und euch Gruppe verschlingen?

The Mound: Omen of Cthulhu erscheint 2025.