The Mound: Omen of Cthulhu – Gameplay entführt in den Wahnsinn der verfluchten Jungle

In den Tiefen eines undurchdringlichen, verfluchten Dschungels beginnt The Mound: Omen of Cthulhu dort, wo klassische Survival-Horror-Spiele aufhören: bei der eigenen Wahrnehmung. Spieler müssen nicht nur gegen die monströsen Schrecken ankämpfen, die Lovecrafts Mythos entsteigen, sondern auch gegen die wachsende Verzweiflung ihrer Gefährt – oder die eigene.

Der neue Gameplay-Trailer zeigt, wie das Spiel psychologischen Horror, kooperatives Überleben und knifflige Erkundung verbindet. Wer kann noch vertrauen, wenn die Umwelt selbst zur Bedrohung wird? Das Spiel fordert präzise Zusammenarbeit, scharfe Sinne und ein Gespür dafür, was Realität ist, und was nicht.

Für Fans von Lovecraft-Adaptationen verspricht The Mound: Omen of Cthulhu eine unverblümte, immersive Erfahrung. Wer die düstere Atmosphäre liebt, sollte sich den Sommer 2026 vormerken.